Шеннон сообщил о подготовке встречи экспертов из России и США по РСМД

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В ближайшее время состоится встреча экспертов России и США с целью обсуждения вопросов, связанных с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил заместитель госсекретаря США Томас Шеннон в интервью "Коммерсанту".

"В ближайшее время состоится встреча технических экспертов с целью обсуждения вопросов, связанных с Договором о РСМД. Специальная контрольная комиссия — механизм, предусмотренный договором для такого обсуждения, может дать практические результаты только при условии, что делегации обеих сторон готовы к конструктивному взаимодействию и имеют соответствующие полномочия. Ранее усилия представителей США по налаживанию взаимодействия были встречены категорическими отказами и необоснованными встречными требования российской стороны. Так продолжаться не может", — сообщил Шеннон.