Россия по контракту поставила Индии танковые выстрелы "Манго"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский "Техмаш" завершил крупный контракт на поставку в Индию танковых выстрелов "Манго", заявил в четверг журналистам глава предприятия Владимир Лепин.

"В 2017 году выполнен ряд контрактов по линии ВТС. Например, завершен крупный контракт на поставку готовых изделий 3ВБМ17 (125-миллиметровых танковых выстрелов "Манго") в Индию. Делегация заказчика приезжала в Россию, участвовала в инспекции изделий и осталась полностью удовлетворена их качеством", — заявил Лепин, не уточняя финансовых деталей.

Кроме того, в Индии уже налажено производство "Манго" из российских комплектующих, "ведутся приготовления к испытаниям собранных индийскими специалистами изделий". В этом году была поставлена существенная часть необходимого оборудования.

По словам Лепина, у Индии есть желание продолжить сотрудничество по этой теме как минимум на пятилетнюю перспективу.

Научно-производственный концерн "Техмаш" — холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Создана в 2011 году. Концерн выпускает артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах.

Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружия и техники на 4,5 миллиарда долларов и больше.