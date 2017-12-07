Путин призвал увеличить долю гражданской продукции "Ростеха" до 50%

НОВО-ОГАРЕВО, 7 дек — РИА Новости. Доля продукции гражданского назначения в общем объеме производства Ростеха уже достигла 25%, нужно обеспечить увеличение этого показателя к 2025 году до 50%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это чрезвычайно важная задача, нужно над этим постоянно работать. Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда подойдет определенный срок… а директора предприятий придут и скажут: "А что нам делать?". Сейчас нужно понимать, что делать", — добавил президент, говоря о плановых показателях к 2025 году.
Путин отметил роль Ростеха в оснащении вооруженных сил РФ, спецслужб, правоохранительных органов. "На долю предприятия приходится четверть от общего объема общего гособоронзаказа", — сказал президент.