Таманская дивизия показала делегации из Китая "танковый балет"

АЛАБИНО (Московская область), 7 дек — РИА Новости. Делегация Народно-освободительной армии Китая под руководством заместителя председателя Центрального военного совета КНР посетила гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию Западного военного округа (ЗВО), дислоцированную в Московской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Делегация Народно-освободительной армии Китая под руководством заместителя председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковника Чжана Юся в рамках международного военного сотрудничества посетила гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области", — говорится в сообщении.

В рамках визита представители китайской военной делегации встретились с командованием воинских частей, осмотрели учебно-материальную базу подразделений, а также ознакомились с порядком проведения занятий по боевой подготовке.

Иностранным гостям также продемонстрировали заезд танкового взвода по маршруту международных соревнований "Танковый биатлон" и выступление "танкового балета", отмечается в релизе.

В заключительной части визита китайская делегация посетила музей истории воинской части.