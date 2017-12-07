Чемезов о поставке С-400 в Турцию: решается вопрос с кредитом

НОВО-ОГАРЕВО, 7 дек — РИА Новости. Вопрос поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию будет решен после вопроса кредита, заявил в четверг глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Наверное, да (есть перспективы — ред.). Сейчас речь идет о кредите, как только вопрос с кредитом будет решен… Министерство финансов (России) ведет переговоры с министерством финансов Турции", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности таких поставок.

"У нас все готово", — добавил он, уточнив, что в настоящее время речь идет о продаже, а не о локализации производства на территории Турции.