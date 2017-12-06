Минобороны ожидает до миллиона посетителей на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. До миллиона посетителей ожидается на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" и Неделе национальной безопасности, которые пройдут с 21 по 26 августа 2018 года в подмосковном парке "Патриот", заявил заместитель министра обороны России Павел Попов.

"По предварительным оценкам, участие в форумах примут более 1,5 тысячи предприятий и организаций, которые представят свыше 20 тысяч образцов продукции и технологий. Суммарная посещаемость форумов планируется на уровне, превышающем миллион человек", — сказал Попов на заседании организационного комитета.

Ожидается, что 21 августа пройдет открытие форумов, работа первых лиц государства, руководителей органов власти, предприятий промышленности и иностранных делегаций. С 22 по 23 августа пройдут дни работы для специалистов, а 24-26 августа (пятница, суббота и воскресенье) форум будет открыт для всех желающих.

"Планируется участие иностранных пилотажных групп в показательных выступлениях", — отметил Попов.