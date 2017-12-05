Гособоронзаказ на 2017 год выполняется качественно и в срок, заявил Шойгу

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Гособоронзаказ на 2017 год выполняется качественно и в срок, российская армия и флот пополняются новейшими образцами военной техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Благодаря плановому и качественному выполнению государственного оборонного заказа доля новейшего вооружения и техники в частях и соединениях неуклонно растет, — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания во вторник. — Этому во многом способствует внедрение Единой информационной системы расчетов по государственному оборонному заказу, что позволило перейти на оптимальные механизмы финансирования госконтрактов".

По его словам, в закрытой части совещания будут подведены итоги работы военного ведомства за 2017 год по обеспечению Вооруженных сил, в первую очередь, перевооружение армии и флота.

"Важно, что поставки вооружения и военной техники осуществляются синхронно с созданием соответствующей военной инфраструктуры", — подчеркнул Шойгу. Он отметил, что Минобороны ежегодно вводит в эксплуатацию около 3 тысяч зданий и сооружений, которые возводятся по новым технологиям строительства с использованием единых стандартов и типовых проектов.

"Отлаженно работает система материально-технического обеспечения. Оперативно осуществляется переброска войск и доставка грузов. Главная цель, которую мы перед собой ставим по всем видам обеспечения, — поддержание высокого уровня боеготовности Вооруженных сил", — добавил министр обороны РФ.