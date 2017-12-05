Минобороны прокомментировало публикацию в СМИ данных о потерях за пять лет

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Министерстве обороны прокомментировали публикацию в газете "Ведомости", обратившей внимание на тендер военного ведомства на страхование российских военнослужащих на 2018-2019 годы, в котором содержится информация о погибших за последние пять лет военных.

Согласно приведенной документации, в 2012 году умерло 630 военных, в 2013 — 596, в 2014 — 790, в 2015 — 626. В Минобороны отметили, что число страховых случаев за последние пять лет имеет устойчивую тенденцию к снижению, говорится в комментарии ведомства, поступившем в РБК.

В Минобороны также указали, что свыше 80% страховых случаев происходит во внеслужебное время, вне расположения воинских частей, и зачастую они квалифицируются как несчастные случаи и бытовые травмы. Кроме того, отмечается, что объем средств, предусмотренных на выплаты по страховым случаям, практически не меняется, а его увеличение обусловлено инфляцией.

По всем страховым случаям выплаты производятся своевременно и в полном объеме, заверили в министерстве. "Кроме того, количество страховых случаев учитывает лиц, с момента увольнения которых с военной службы прошел год", — добавили в Минобороны.