Патрушев обсудил с бразильским коллегой постоянное сотрудничество спецслужб

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Секретарь российского совета безопасности Николай Патрушев обсудил с главой комитета безопасности Бразилии Сержиу Эчегойеном борьбу с терроризмом и создание постоянного механизма сотрудничества по линии спецслужб, сообщает пресс-служба российского совбеза.

"Участники консультаций обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму, выявления и нейтрализации угроз радикальных религиозных групп, создания постоянного механизма сотрудничества по линии спецслужб наших стран", — говорится в сообщении.

Патрушев находится с визитом в бразильской столице.