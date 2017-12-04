Опасных инцидентов над Балтикой стало меньше, заявили в российском МИД

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Обстановка в небе над Балтикой разрядилась, опасных инцидентов в воздухе за последнее время не зафиксировано, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Он отметил "плотное" сотрудничество Финляндии и Швеции с НАТО, и пояснил, что в Москве за ним "внимательно следят".

"Мы знаем, что в НАТО есть стремление сделать это сотрудничество настолько тесным, чтобы включить их в свою орбиту. Но в то же время нам известно, что и в Хельсинки, и в Стокгольме есть достаточно самостоятельные силы, которые выступают против вхождения в НАТО и за сохранение нынешнего статуса. Со своей стороны мы видим возможности — и они используются — для того, чтобы на внеблоковой основе работать над укреплением безопасности на Балтике. Это особенно важно в нынешний период, когда на Балтике оказалось значительно больше военных кораблей, больше самолетов, а значит, и больше возможностей для военных инцидентов", — подчеркнул Келин.

Он рассказал, что шведская сторона в недавних консультациях подтвердила, что "после того, как по линии ИКАО были приняты определенные правила поведения в воздухе так называемой государственной авиации, которая относится к военной авиации, обстановка разрядилась, и за последнее время опасных инцидентов в воздухе зарегистрировано не было".

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