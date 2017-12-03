На базе Балтийского флота в 2018 году пройдет конкурс "Морской десант"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Международный конкурс "Морской десант" пройдет на базе Балтийского флота в рамках Армейских международных игр (АрМИ) в 2018 году, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В 2018 году на базе Балтийского флота пройдет международный конкурс "Морской десант-2018" в рамках Армейских международных игр. Это будет второй по счету международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты, который примет Балтийский флот. В первый раз морские пехотинцы разных стран боролись за звание лучших на территории Калининградской области в 2016 году", — сказал он.

По словам Мартова, этапы международного конкурса традиционно пройдут летом в Калининградской области на полигоне "Хмелевка". Планируется что количество государств-участников АрМИ в 2018 году увеличится.