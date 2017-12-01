Американские СМИ испугались роботов из России и Китая

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. США рискуют проиграть России и Китаю в технологическом развитии из-за роботов и искусственного интеллекта, считает обозреватель CNN Закари Коэн.

Он подчеркнул, что Москва и Пекин заметили важность разведки с использованием искусственного интеллекта для экономики и обороноспособности.

Журналист вспомнил слова президента России Владимира Путина, который на всероссийском "открытом уроке" 1 сентября заявил, что мировое лидерство будет у той страны, которая опередит другие в разработке искусственного интеллекта.

Обозреватель также заметил, что российская армия разрабатывает роботов, системы уничтожения беспилотников и крылатые ракеты, которые могли бы анализировать данные радаров и самостоятельно решать, какую им принять скорость или высоту и в каком направлении лететь.

В свою очередь, в Китае развитие и применение этих технологий назвали приоритетной задачей в государственном плане, отмечает Коэн.

Однако, согласно недавнему докладу бывшего заместителя главы Пентагона Роберта Уорка, в США ощущается недостаток инвестиций для развития и внедрения искусственного интеллекта. Военный опасается, что у США нет четкого плана, чтобы поспевать за другими странами, несмотря на прогнозы, что эти технологии наряду с ядерным оружием, авиацией, компьютерами и биотехнологиями могут стать "преобразующими" в обеспечении национальной безопасности.