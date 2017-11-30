Увернуться от "Томагавка". Зачем пилотов Су-34 учат быстро менять аэродромы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Радиолокационные станции систем ПВО условного военного аэродрома засекают множественные малоразмерные цели, идущие с дозвуковой скоростью. Несколько крылатых ракет сбито на дальних подступах, несколько — сметено пушечными очередями "Панцирей" и "Тунгусок". Оставшиеся прорываются к ангарам, в которых обычно хранится авиационная техника. Впрочем, ракетный удар серьезного урона не нанес — самолеты покинули аэродром несколькими часами ранее. В четверг экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 авиационной дивизии Западного военного округа отработали вывод своих машин из-под удара высокоточного оружия условного противника. Зачем сегодня проводятся такие тренировки — в материале РИА Новости.

Первая цель

На начальном этапе войны или вооруженного конфликта авиация всегда становится "целью номер один" для нападающей стороны. Истребители, бомбардировщики, перехватчики и штурмовики, успевшие вовремя взлететь с аэродромов, способны лишить противника главного оружия — фактора внезапности — и серьезно замедлить темпы его наступления. Командование люфтваффе в первые часы Великой Отечественной сосредоточило все основные силы на ударах по советским приграничным авиабазам. Японцы в ходе Филиппинской операции 1941-1942 годов лишили авиацию и флот США основных баз в Юго-Восточной Азии. А позже уже американцы методично бомбили японские аэродромы подскока на тихоокеанских островах.

© AP Photo Немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ju 87 © AP Photo Немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ju 87

Примеры применения подобной стратегии есть и в вооруженных конфликтах последних десятилетий. В начале Фолклендской войны 1982-го главной целью британской стратегической и корабельной авиации стал единственный на спорных островах аэродром с бетонированными взлетно-посадочными полосами в районе города Порт-Стэнли. Из-за их повреждения аргентинские самолеты были вынуждены действовать исключительно с материка, что серьезно ограничило их боевой радиус. Первая Чеченская война началась 1 декабря 1994 года с атаки штурмовиков федеральных сил на аэродромы Калиновская и Ханкала, в результате чего была уничтожена вся авиация дудаевских сепаратистов. Нельзя не вспомнить и удар крылатыми ракетами "Томагавк" по авиабазе Эш-Шайрат, который американцы нанесли 7 апреля 2017 года. Тогда были выведены из строя шесть самолетов МиГ-23 сирийских ВВС, взорваны складские помещения и радиолокационная станция.

Сберечь "козыри"

Сегодня — учитывая наращивание сил НАТО на границах России, переброску войск США в Европу, регулярные случаи сближения разведчиков альянса с российскими самолетами и, мягко говоря, не совсем мирные высказывания западных политиков — уроки истории актуальны как никогда. Дислоцированные в ЗВО авиачасти готовятся к отражению любых потенциальных угроз. Ведь им в случае опасности предстоит принять на себя первый удар.

"Современная крылатая ракета вероятного противника может поразить цель на удалении до 2,5 тысячи километров", — рассказал РИА Новости военный летчик-снайпер, полковник запаса Сергей Екимов. — "Сегодня не 40-е годы прошлого века — под самую первую раздачу могут попасть не только приграничные аэродромы. Поэтому выводу авиатехники из-под удара обучают абсолютно всех военных летчиков и личный состав вспомогательных подразделений".

По его словам, приказ об экстренном перебазировании поступает, когда командованию становится достоверно известно, что противник намерен применить высокоточное оружие. Запасные аэродромы для приема самолетов назначают заблаговременно, с учетом разведданных о предполагаемой глубине нанесения удара. В первую очередь перебрасывают летные экипажи на штатных машинах. Вооружение и оставшийся персонал перевозят следом за ними.

Как сообщает командование ЗВО, экипажи самолетов также тренируются в максимально сжатые сроки перебазироваться на оперативные аэродромы в условиях сильных снежных заносов на взлетно-посадочной полосе. К этим маневрам привлекли около 200 человек личного состава, до 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе десять фронтовых бомбардировщиков Су-34. Вероятно, в рамках зимнего периода обучения такие тренировки проведут во всех частях и соединения шестой Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО — основы воздушной мощи России на западных рубежах.

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Стоит отметить, что Су-34 — относительно новый самолет в составе ВКС России. Его массовая эксплуатация началась в марте 2014 года, когда машину официально приняли на вооружение. По состоянию на октябрь 2017-го в войсках имеется более 100 Су-34. Самолет активно используется в Сирии, где наносит по объектам террористов удары управляемыми ракетами и корректируемыми авиабомбами. В перспективе эти машины составят основу фронтовой бомбардировочной авиации ВКС России и пойдут в бой против любого противника — будь то банда экстремистов или хорошо подготовленная армия сильного в военном отношении государства.