Швыткин рассказал, когда в Судане может появиться российская военная база

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российская военная база в Судане, которая могла бы быть расположена на берегу Красного моря, может появиться не ранее чем через полгода, считает зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

В субботу сообщалось, что президент Судана Омар аль-Башир обсудил с лидером РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Ранее в четверг во время встречи с Путиным в Сочи аль-Башир заявил, что отделение Южного Судана в 2011 году стало результатом политики США, и Хартум намерен обсудить с Россией вопрос вмешательства США в ситуацию в Красном море с точки зрения использования баз.

"Я думаю, в зависимости от необходимости скоротечности… формирования военной базы. Я думаю, не раньше чем через полгода", — ответил Швыткин на вопрос РИА Новости, когда данная база может быть создана.

Парламентарий подчеркнул, что решение о формировании базы и его сроках остается за политическим руководством России.

"Сегодня многие страны смотрят на Россию с надеждой на обеспечение безопасности и стабильности и недопущения вмешательства извне во внутреннюю политику того или иного государства. Я думаю, что Судан является одним из примеров этого", — выразил свое мнение депутат.

Зампред думского комитета отметил, что присутствие в этом регионе российских подразделений, безусловно, будет способствовать решению тех задач, которые стоят перед Россией: обеспечение стабильности на данных территориях и недопущение кровопролитной войны.

"Хочу подчеркнуть, что мы вводим наши подразделения либо устраиваем военные базы только по приглашению со стороны другого государства, на территории которого это предполагается", — добавил парламентарий.