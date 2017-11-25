Морская пехота России перешла с парашютов Д-6 на Д-10

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Все подразделения морской пехоты ВМФ России оснащены новыми парашютами Д-10, пришедшими на смену системе Д-6, заявил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России генерал-лейтенант Олег Макаревич.

День морской пехоты ВМФ России (создана в 1705 году в ходе Северной войны со Швецией) ежегодно отмечается в РФ 27 ноября.

"Практически все подразделения морской пехоты уже оснащены этими парашютами", — сказал Макаревич. По его словам, разведывательные подразделения морской пехоты российского флота оснащаются специальными парашютами.

Замглавкома ВМФ России отметил, что в 2017 году российские морпехи совершили более 10 тысяч прыжков с парашютом.

"С 2012 года количество прыжков увеличилось в пять раз", — добавил генерал-лейтенант.

Десантный парашют Д-10- система, заменившая парашют Д-6. Площадь купола — 100 квадратных метров с улучшенными характеристиками (в форме патиссона). Предназначен для учебно-тренировочных и боевых прыжков с самолета Ан-2, вертолетов Ми-8 и Ми-6, военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ан-22, Ил-76. Скорость полета на выброске — 140-400 километров час, минимальная высота прыжка — 200 метров со стабилизацией три секунды, максимальная — 4 тысячи метров с полетной массой парашютиста до 140 килограммов. Скорость снижения — пять метров в секунду. Развороты купола выполняются стропами управления разной длины. Более легкий по весу, чем Д-6, новый парашют получил больше возможностей в управлении.