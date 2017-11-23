Визит главы Генштаба в Японию продолжит диалог двух стран, считает эксперт

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Поездка начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова в Японию станет продолжением недавно возобновленного диалога военных ведомств РФ и Японии, однако этот формат не предполагает достижения конкретных решений и компромиссов, заявил в четверг РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что визит начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в Токио запланирован на 11-13 декабря. Кроме того, в ближайшее время Японию посетят глава МИД России Сергей Лавров и главком сухопутных войск Олег Салюков. Среди ожидаемых тем переговоров сторон — ситуация на Корейском полуострове и проблема размещения глобальной ПРО США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Я не думаю, что речь идет о достижении каких-либо компромиссов. Этот формат носит чисто консультационный характер, на моей памяти никаких конкретных решений в ходе таких встреч не принимается. Хорошо слышать друг друга, но это просто продолжения диалога — не более того",- сказал Бужинский.

По мнению собеседника агентства, в ходе встречи в Токио Герасимов расскажет японским коллегам о российском видении вопроса глобальной ПРО США в свете планов Японии приобрести еще несколько систем Aegis и, возможно, ее наземного варианта Aegis Ashore.

Ранее, 20 марта 2017 года, министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Фумио Кисида и главы военных ведомств двух стран Сергей Шойгу и Томоми Инада провели заседание в формате "2+2", где обсудили меры по укреплению доверия в АТР, развертывание ПРО США в регионе, расширение совместных военно-морских учений и ситуацию вокруг ядерной программы КНДР.

Это была первая за последние 3,5 года встреча российских и японских государственных деятелей в таком формате. В частности, тогда стороны условились углублять меры доверия, в том числе на уровне генштабов.