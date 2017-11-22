Путин прокомментировал итоги военных учений 2017 года

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам прошедших в 2017 году военных учений выявлены определенные недостатки, и их нужно внимательно изучить.
"Хотел бы услышать сегодня ваши выводы, предложения, а именно какие проблемы возникли, какие позиции требуют доработки, уточнения", — сказал Путин в ходе совещания в Сочи.
Он сообщил, что в ходе учений "был успешно решен ряд важных задач, в первую очередь проверена мобилизационная готовность и возможности обеспечения потребности войск на местах".