Путин рассказал о выполнении гособоронзаказа

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Более трех тысяч единиц модернизированной и новой техники поступили в рамках выполнения гособоронзаказа на 2017 год, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В рамках выполненных уже заданий в войска поступило более 3 тысяч 400 единиц основных видов новейшего и модернизированного вооружения. В их числе – 16 боевых кораблей и судов, 190 современных самолетов и вертолетов, 800 танков и боевых бронированных машин, 170 зенитных ракетных систем и комплексов, 1950 автомобилей многоцелевого назначения", — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как заявил российский лидер, принятые меры позволят довести долю современного оружия и техники в частях постоянной боевой готовности к концу этого года почти до 60%.