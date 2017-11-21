Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Норвежское море

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Норвежское море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков", выполняющий задачи дальнего похода, вошел в Норвежское море. До возобновления движения по намеченному маршруту корабль пережидал неблагоприятные гидрометеорологические условия в Северном море", — сказал Серга.

По его словам, экипаж приступил к завершающему этапу плавания. Через несколько дней БПК "Вице-адмирал Кулаков" прибудет в Североморск.

"Вице-адмирал Кулаков" вышел из основного пункта базирования 29 июня совместно с ракетным крейсером "Маршал Устинов" для участия в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, отметил Серга. В начале августа экипаж БПК совершил переход из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

Серга добавил, что за время дальнего похода БПК "Вице-адмирал Кулаков" совершил четыре деловых захода в иностранные порты: Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).