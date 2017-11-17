Отряд кораблей ТОФ ошвартовался в таиландском порту Чук Самет

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" в рамках неофициального визита в Королевство Таиланд ошвартовался у пирса порта Чук Самет в базе ВМС Таиланда Саттахип, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"После постановки кораблей к причалу и пополнения запасов большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" посетили сотрудники российских заграничных учреждений в Таиланде. Для экипажа были организованы автобусные экскурсии в город Паттайя", — отметил Воскресенский.

В пятницу представители командования отряда кораблей приняли участие в совещании по проведению международного военно-морского парада, посвященного юбилею Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Отряд кораблей ТОФ прибыл с неофициальным визитом в Таиланд 13 ноября. Планируется, что 19 и 20 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в военно-морском параде, который состоится в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Корабли покинут Таиланд 21 ноября.