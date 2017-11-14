Рогозин назвал особенности новой госпрограммы вооружений

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Особенностью новой госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы является налаживание серийного производства опытных образцов военной техники, заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Особенность новой программы вооружений на 2018-25 – это превращение опытных образцов, которые проходят испытания в серийные поставки. Это танк "Армата", это перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, это перспективный авиационный комплекс дальней авиации и многое другое", — сказал Рогозин в эфире телеканала " Россия 24 ".

По словам вице-премьера, новым в ГПВ также является поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по переходу на высокоточные боеприпасы, которая "в полный рост встала в ходе проведения антитеррористической операции в Сирии".

"Мы прекрасно понимали, что в условиях засилья западных СМИ не дай бог мы ошибёмся при бомбометании и коснемся гражданского населения, хай будет стоять такой, что мало не покажется. Именно поэтому мы перешли на использование высокоточных боеприпасов", — отметил Рогозин.

Еще одним элементом новой госпрограммы вооружений вице-премьер назвал "перевод российской продукции на робототехнику".