В брызгах пламени. Чем вооружены российские огнеметчики

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Этих военных специалистов учат действовать в самых смертоносных условиях, которые только могут возникнуть. Их "рабочий кабинет" — эпицентр недавно прогремевшего ядерного взрыва, зараженный смертельной болезнью город или окопы, до краев "залитые" боевыми отравляющими газами. В понедельник, 13 ноября, свой профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Как сообщает Минобороны, до конца года отдельные бригады РХБЗ должны получить более 350 единиц специальной техники, в том числе тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Специалисты РХБЗ — единственные в Вооруженных силах, кому разрешено "играть с огнем" в буквальном смысле. О самом испепеляющем оружии Российской армии — в материале РИА Новости.
Главная цель
Недостатки этого оружия уже после войны постарался исправить советский конструктор Евгений Козловский. Его легкий пехотный огнемет ЛПО-50 приняли на вооружение Советской армии в середине 1950-х. Несмотря на то что весил он столько же, сколько и РОКС, баллоны удалось сделать более компактными, а также увеличить дальность стрельбы до 70 метров. Запаса огнесмеси хватало на три прицельных залпа длительностью по две-три секунды каждый. Опытному стрелку этого хватало, чтобы устроить перед собой настоящий ад. Загущенный бензин (он же напалм) горел с температурой более тысячи градусов, лип ко всем поверхностям и затекал во все щели. Тяжелый вариант — ТПО-50 — бил навесом уже на 180 метров, весил 173 килограмма, а для его эксплуатации требовался боевой расчет из двух человек.
Но эпоха струйных ранцевых огнеметов (а также их тяжелых фугасных собратьев и огнеметных танков) шла к своему завершению. Стандартным стрелковым оружием развитых стран мира стали штурмовые винтовки, которые, благодаря скорострельности и прицельной дальности стрельбы более 400 метров, значительно расширили границы огневого контакта. Последним крупным вооруженным конфликтом, где массово использовались струйные огнеметы, стала Вьетнамская война. Американцы полностью отказались от своих ранцевых M9 в 1978 году, Советский Союз — чуть раньше.
Карманная артиллерия
РПО "Рысь" прошел боевое крещение в Афганистане, где им активно пользовались огнеметные батальоны РХБЗ. Впрочем, ожидания от этого оружия оправдались не вполне. Сказались не самые удобные массо-габаритные характеристики — полутораметровая длина пускового устройства и вес с дополнительными зарядами более 20 килограммов. К тому же дальности стрельбы не хватало в условиях горной местности, а огнесмесь не всегда эффективно поджигала каменные и глинобитные укрепления душманов.
Впрочем, уже под занавес Афганской войны на смену "Рыси" пришло гораздо более мощное оружие, которое остается визитной карточкой войск РХБЗ и сегодня. Легендарную "шайтан-трубу" — реактивный пехотный огнемет (РПО) "Шмель" — сами военные называют "карманной артиллерией". По своему фугасному воздействию он не уступает 122-152-миллиметровым артиллерийским снарядам. Отличная дальность и неплохая прицельность изделия позволяла советским солдатам в буквальном смысле слова выжигать боевиков из зданий и укрытий, доставать минометные и пулеметные расчеты в ущельях и складках местности.
Пик боевого применения "Шмелей" пришелся на Чечню, Дагестан и другие районы боевых действий на Северном Кавказе. Последние модификации огнемета имеют дальность стрельбы до 1700 метров. Конечно, для такого оружия этот показатель явно избыточен, но любая цель, находящаяся от огнеметчика в километровом радиусе — будь то танк, отряд пехоты, огневая точка, или здание, — находятся в зоне поражения.
"Зажигательный" дуэт
Впрочем, "Шмель" — еще не самое мощное оружие войск РХБЗ. Их главный козырь — тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". В сети есть немало видеороликов, как эти два "товарища" "зажигают" в Сирии. Несколько установок за полминуты буквально засеивают взрывами ущелье, через которое боевики ИГ* водили караваны с оружием. Выжить в этом огненном шторме весьма проблематично: полный залп одной системы поражает все живое на площади до 40 тысяч квадратных километров.
ТОС-1 и ТОС-1А конструктивно представляют собой реактивные системы залпового огня с дальностью стрельбы от 400 до 6000 километров. Пакет из 30 направляющих (24 у "Солнцепека") для неуправляемых реактивных снарядов смонтирован в качающейся части пусковой установки на поворотной платформе, которая установлена на шасси танка Т-72. Все действия по наведению установки на цель, приданию ей необходимого угла возвышения экипаж производит не выходя из машины — с помощью прицела и силовых следящих приводов.
Обе системы используют термобарические боеприпасы калибра 220 миллиметров. Их принцип поражающего воздействия схож с капсулой "Шмеля". Снаряд создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, поджигая весь кислород в облаке. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 миллиметров ртутного столба. Даже если противнику удалось каким-то чудом выжить после взрыва, то перепад давления приводит к его гарантированной смерти от разрыва внутренних органов.
Впрочем, у объемно-детонирующих боеприпасов есть и недостатки. К ним можно отнести неизбирательное действие и зависимость от неблагоприятных погодных условий. В сильный ветер, дождь или снегопад аэрозольное облако распыляется значительно меньше. Соответственно, и эффект от взрыва слабее.
На сегодняшний день многие характеристики российских тяжелых огнеметных систем держатся в строгом секрете. В открытых источниках нет информации, сколько всего их стоит на вооружении и где они дислоцированы. И эта неизвестность — тоже поражающий фактор для вероятного противника. Не менее сильный, чем страх огня.