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Безопасность

В брызгах пламени. Чем вооружены российские огнеметчики

16:4513.11.2017
(обновлено: 16:46 13.11.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А СолнцепекПуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Этих военных специалистов учат действовать в самых смертоносных условиях, которые только могут возникнуть. Их "рабочий кабинет" — эпицентр недавно прогремевшего ядерного взрыва, зараженный смертельной болезнью город или окопы, до краев "залитые" боевыми отравляющими газами. В понедельник, 13 ноября, свой профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Как сообщает Минобороны, до конца года отдельные бригады РХБЗ должны получить более 350 единиц специальной техники, в том числе тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Специалисты РХБЗ — единственные в Вооруженных силах, кому разрешено "играть с огнем" в буквальном смысле. О самом испепеляющем оружии Российской армии — в материале РИА Новости.

Главная цель

Демонстрация огнемета перед началом реконструкции сражения в Иводзиме на ранчо в Техасе
© AP Photo / Eric Gay
Хуже смерти. Пять самых страшных видов запрещенного оружия
Опыт Великой Отечественной войны показал эффективность ранцевых огнеметов и одновременно их недостатки. С одной стороны, струя липкого пламени оказывала колоссальный деморализующий эффект на солдат противника, эффективно выжигала окопы, блиндажи и огневые точки, ослепляла бронетехнику. С другой — пехотные РОКС, РОКС-2 и РОКС-3 (ранцевый огнемет Клюева-Сергеева) весили целых 23 килограмма, выбрасывали струю огня всего на 40 метров и очень быстро расходовали боекомплект. Его хватало лишь на шесть-восемь коротких залпов или один-два затяжных. Кроме того, массивные баллоны за спиной сразу выдавали противнику специализацию красноармейца. Стоит ли говорить о том, что как только в зоне видимости солдат вермахта появлялся советский огнеметчик, они начинали стрелять по нему из всех стволов?

Недостатки этого оружия уже после войны постарался исправить советский конструктор Евгений Козловский. Его легкий пехотный огнемет ЛПО-50 приняли на вооружение Советской армии в середине 1950-х. Несмотря на то что весил он столько же, сколько и РОКС, баллоны удалось сделать более компактными, а также увеличить дальность стрельбы до 70 метров. Запаса огнесмеси хватало на три прицельных залпа длительностью по две-три секунды каждый. Опытному стрелку этого хватало, чтобы устроить перед собой настоящий ад. Загущенный бензин (он же напалм) горел с температурой более тысячи градусов, лип ко всем поверхностям и затекал во все щели. Тяжелый вариант — ТПО-50 — бил навесом уже на 180 метров, весил 173 килограмма, а для его эксплуатации требовался боевой расчет из двух человек.

Легкий пехотный огнемет ЛПО-50
Легкий пехотный огнемет ЛПО-50

Но эпоха струйных ранцевых огнеметов (а также их тяжелых фугасных собратьев и огнеметных танков) шла к своему завершению. Стандартным стрелковым оружием развитых стран мира стали штурмовые винтовки, которые, благодаря скорострельности и прицельной дальности стрельбы более 400 метров, значительно расширили границы огневого контакта. Последним крупным вооруженным конфликтом, где массово использовались струйные огнеметы, стала Вьетнамская война. Американцы полностью отказались от своих ранцевых M9 в 1978 году, Советский Союз — чуть раньше.

Карманная артиллерия

Выполнение норматива по РХБЗ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Войска РХБЗ получат нового разведывательного робота в 2018 году
Сегодня ЛПО-50 продолжает оставаться на вооружении лишь немногих стран — Вьетнама, Северной Кореи, а также Китая (лицензионная копия Type 74). В СССР все огнеметы этого типа были отправлены на консервацию к 1975 году, когда в Советской армии появилось принципиально новое оружие. Реактивный пехотный огнемет (РПО) "Рысь" отличался от всех своих предшественников тем, что огнесмесь в специальной капсуле выстреливалась "по-гранатометному" — с помощью реактивного двигателя. Прицельная дальность РПО составляла около 190 метров, но меткий стрелок мог поразить цель и на 400 метрах. Конструктивно "Рысь" состояла из пускового устройства, во многом унифицированного с ручным противотанковым гранатометом РПГ-16. На траектории полета капсула-выстрел стабилизируется хвостовым оперением.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтрельба роты радиационной, химической и биологической защиты из ручного противотанкового огнемета "Рысь" в Рязанской области
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стрельба роты радиационной, химической и биологической защиты из ручного противотанкового огнемета "Рысь" в Рязанской области

РПО "Рысь" прошел боевое крещение в Афганистане, где им активно пользовались огнеметные батальоны РХБЗ. Впрочем, ожидания от этого оружия оправдались не вполне. Сказались не самые удобные массо-габаритные характеристики — полутораметровая длина пускового устройства и вес с дополнительными зарядами более 20 килограммов. К тому же дальности стрельбы не хватало в условиях горной местности, а огнесмесь не всегда эффективно поджигала каменные и глинобитные укрепления душманов.

Впрочем, уже под занавес Афганской войны на смену "Рыси" пришло гораздо более мощное оружие, которое остается визитной карточкой войск РХБЗ и сегодня. Легендарную "шайтан-трубу" — реактивный пехотный огнемет (РПО) "Шмель" — сами военные называют "карманной артиллерией". По своему фугасному воздействию он не уступает 122-152-миллиметровым артиллерийским снарядам. Отличная дальность и неплохая прицельность изделия позволяла советским солдатам в буквальном смысле слова выжигать боевиков из зданий и укрытий, доставать минометные и пулеметные расчеты в ущельях и складках местности.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВоенные учения в Ингушетии
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Военные учения в Ингушетии

Пик боевого применения "Шмелей" пришелся на Чечню, Дагестан и другие районы боевых действий на Северном Кавказе. Последние модификации огнемета имеют дальность стрельбы до 1700 метров. Конечно, для такого оружия этот показатель явно избыточен, но любая цель, находящаяся от огнеметчика в километровом радиусе — будь то танк, отряд пехоты, огневая точка, или здание, — находятся в зоне поражения.

Тяжелая огнеметная машина ТОС-1А Солнцепёк во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Папа всех боеприпасов". Чем опасно российское термобарическое оружие
Самым мощным боеприпасом "Шмеля" является термобарический реактивный снаряд. Перед тем как сдетонировать, он распыляет вокруг цели специальный горючий аэрозоль, который доли секунды спустя поджигается воспламенительным зарядом. В зоне поражения выгорает все — даже воздух. Одно меткое попадание уничтожает все живое в объеме до 80 кубических метров. Укрытые цели выводятся из строя из-за перепада давления даже без пробития преграды, если они не герметизированы. Даже танк или БМП с открытым люком — гарантированные "покойники". Но и полностью задраенная бронетехника не может чувствовать себя в безопасности. Кумулятивный заряд в передней части капсулы "Шмеля" играет роль тарана, пробивая броню. В образовавшуюся брешь моментально затекает смертоносный аэрозоль.

"Зажигательный" дуэт

Впрочем, "Шмель" — еще не самое мощное оружие войск РХБЗ. Их главный козырь — тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". В сети есть немало видеороликов, как эти два "товарища" "зажигают" в Сирии. Несколько установок за полминуты буквально засеивают взрывами ущелье, через которое боевики ИГ* водили караваны с оружием. Выжить в этом огненном шторме весьма проблематично: полный залп одной системы поражает все живое на площади до 40 тысяч квадратных километров.

ТОС-1 и ТОС-1А конструктивно представляют собой реактивные системы залпового огня с дальностью стрельбы от 400 до 6000 километров. Пакет из 30 направляющих (24 у "Солнцепека") для неуправляемых реактивных снарядов смонтирован в качающейся части пусковой установки на поворотной платформе, которая установлена на шасси танка Т-72. Все действия по наведению установки на цель, приданию ей необходимого угла возвышения экипаж производит не выходя из машины — с помощью прицела и силовых следящих приводов.

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© Ruptly
Первые стрельбы огнеметов "Солнцепек": атака "противника" и маскировка дымом

Обе системы используют термобарические боеприпасы калибра 220 миллиметров. Их принцип поражающего воздействия схож с капсулой "Шмеля". Снаряд создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, поджигая весь кислород в облаке. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 миллиметров ртутного столба. Даже если противнику удалось каким-то чудом выжить после взрыва, то перепад давления приводит к его гарантированной смерти от разрыва внутренних органов.

Впрочем, у объемно-детонирующих боеприпасов есть и недостатки. К ним можно отнести неизбирательное действие и зависимость от неблагоприятных погодных условий. В сильный ветер, дождь или снегопад аэрозольное облако распыляется значительно меньше. Соответственно, и эффект от взрыва слабее.

На сегодняшний день многие характеристики российских тяжелых огнеметных систем держатся в строгом секрете. В открытых источниках нет информации, сколько всего их стоит на вооружении и где они дислоцированы. И эта неизвестность — тоже поражающий фактор для вероятного противника. Не менее сильный, чем страх огня.

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