Разведчики ЮВО пройдут спецподготовку на горном полигоне в Северной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя – РИА Новости. Разведчики Южного военного округа приступили к интенсивной подготовке на горном полигоне "Дарьял" в Северной Осетии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Опытные инструкторы в рамках специального курса будут обучать военнослужащих практическим действиям в горной местности, скорострельной стрельбе, экстремальному вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных средств, специальной экипировки и естественных предметов", — сказал он.

Всем разведчикам за время обучения предстоит научиться тактико-специальным приемам ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также с использованием альпинистской системы, ледорубов, карабинов и веревок преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности.

Раз в неделю разведчики будут осуществлять суточные выходы по различным незнакомым маршрутам на высотах от 1500 до 2700 метров над уровнем моря, на которых будут отрабатываться действия в сторожевом охранении, патрулировании и в секрете, с использованием средств современной цифровой связи и навигации, а также комплексов разведки и связи "Стрелец".

Завершением обучения на полигоне "Дарьял" станут зачетные упражнения по всем видам боевой подготовки, тактико-специальные соревнования с розыгрышем учебных дуэлей между подразделениями, восхождение в гору "Арау" и совершение прыжков с парашютом с вертолетов Ми-8АМТШ на ограниченную площадку.