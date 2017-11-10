Россия готова развивать военные связи с Филиппинами, заявил Путин

ДАНАНГ, 10 ноя – РИА Новости. Россия готова и дальше развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Филиппинами, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с президентом Родриго Дутерте "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме.

"Помню, как вам пришлось прервать визит в Россию в связи с атаками террористов в вашей стране, и я помню, что вы мне сказали, уезжая, что вам нужно навести порядок, нанести удар по этим террористам. Хочу поздравить с тем, что вам удалось это сделать", — сказал Путин.

По его словам, борьба с терроризмом – одна из общих задач России и Филиппин. "В этой связи готовы, как и договаривались, развивать наши отношения, в том числе и в военной сфере, военно-технической области, ну и, разумеется, особое внимание нам нужно уделить экономическим связям", — сказал российский президент.

При этом он заметил, что экономические связи России и Филиппин находятся на низком уровне, хотя в последнее время имеется тенденция к их росту.

В конце октября Россия и Филиппины подписали первый контракт по военно-технической линии, подразумевающий поставку гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. Как отмечали опрошенные РИА Новости военные эксперты, документ, хотя и не подразумевающий крупных денежных сумм, стал политической победой Москвы и укрепил ее позиции в регионе.

До сегодняшнего дня Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой.

Посол Филиппин в РФ Карлос Соретта ранее заявил РИА Новости, что Россия безвозмездно передаст этой стране 5 тысяч автоматов Калашникова, миллион патронов и 20 военных грузовиков.

В интервью российским СМИ Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения — "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.

О межгосударственных отношениях России и Филиппин читайте в справке РИА Новости>>