МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Публикация о разгорающемся скандале между Россией и Индией в сфере ВТС носит провокационный характер и нацелена на подрыв доверительных отношений Москвы и Дели в этой области, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт Strategypage.com , который ссылается на свои источники, сообщила, что Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии. По данным российского издания появление представителей ВМС США на субмарине не составляет проблемы, поскольку без чертежей и технической документации на подлодку (они находятся у российских специалистов) разобраться в ее системах крайне сложно, и этот вопрос скорее лежит в политической плоскости.

"Появление разного рода провокационных материалов на второстепенных интернет-ресурсах, которые затем уже тиражируются серьезными СМИ — способ осуществлять подготовленные информационные акции, нацеленные на создание атмосферы недоверия между Россией и Индией. Главными заинтересантами в этом являются США", — сказал Коротченко.

Он пояснил, что в настоящее время Индия является одним из важнейших и основных партнёров России в сфере ВТС, поэтому для целого ряда стран-конкурентов, в частности для США, а также других влиятельных игроков на оружейном рынке попытка торпедировать отношения между Москвой и Дели является первостепенной стратегической задачей.

"Целый ряд западных СМИ периодически публикуют материалы, нацеленные на то, чтобы нанести удар по российско-индийским военно-техническим связям. Это вбросы относительно низких тактико-технических характеристик российского оружия, высосанные из пальца критические публикации с цитированием мнений отставных индийских военачальников, а также прямые подтасовки и публикация фейков под видом достоверной информации. В этих условиях российская система ВТС должна быть готова к противодействию подобного рода акциям и выработать эффективную политику их нейтрализации", — сказал Коротченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможных претензиях Москвы к Дели заявил, что это не кремлёвский вопрос, который стоит задавать министерству обороны.