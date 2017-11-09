Договор абсурда. Почему Россия больше не докладывает НАТО о своих танках

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Станавов. Танки, боевые бронированные машины, артиллерия калибра от 100 миллиметров, самолеты и ударные вертолеты. Документ об ограничении этих пяти видов вооружений в Европе и установлении безопасного военного баланса вступил в силу ровно 25 лет назад, 9 октября 1992-го.

Межблоковый паритет

Участники Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — 28 европейских стран, а также США и Канада. Сокращение ударных потенциалов контролировали инспекторы. Из-за расширения НАТО на восток Россия с 2007 года перестала выполнять обязательства по ДОВСЕ. О том, как главный документ — гарант европейской безопасности превратился в филькину грамоту, — в материале РИА Новости.

Подписанный в 1990-м договор распределял количество вооружений и военной техники в Европе между Организацией Варшавского договора и НАТО. Каждому блоку разрешалось держать там не более 20 тысяч танков, 30 тысяч боевых бронированных машин, 20 тысяч артсистем, 6,8 тысячи боевых самолетов и две тысячи ударных вертолетов. На флангах количество боевой техники ограничивалось 4,7 тысячами танков, 5,9 тысячами бронемашин и шестью тысячами артиллерийских систем.

Однако в своем исходом варианте ДОВСЕ так и не успел заработать из-за распада Советского Союза. Документ пришлось переделывать и адаптировать уже не под блоки, а под отдельные государства и армии. В обновленной версии соглашения советскую квоту разделили между бывшими республиками, причем России позволялось иметь не более 6,4 тысячи танков, 11 480 бронемашин, 6415 артсистем, 3450 самолетов и 890 вертолетов.

"Изначально ДОВСЕ предотвращал создание группировок для нанесения внезапного удара каждым из двух блоков, — рассказал РИА Новости президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. — Нас он устраивал не во всем. Там, где натовцы имели превосходство, например в корабельных группировках, они не шли на какие-либо ограничения. Кроме того, договором не охватывались крылатые ракеты морского и воздушного базирования. Со временем стала меняться политика в отношении России и обозначилась агрессивная сущность альянса во главе с США".

Россия в 1995 году сократила вооружения почти до лимита, но возникли проблемы с группировками на флангах. Отчасти помешала чеченская кампания, для которой на Северный Кавказ были стянуты дополнительные силы. Эти вопросы удалось решить к 1996 году, но вскоре появились другие.

Игра в одни ворота

Очередной пересмотр документа потребовался в конце 1990-х из-за вступления ряда стран Восточной Европы в НАТО. На территории суверенных государств запретили размещать боевую технику посторонних держав, а национальную квоту России еще немного "урезали". Что интересно, НАТО при этом оставило за собой право держать в Европе почти столько же вооружений, сколько было предусмотрено самой первой, "блоковой" версией договора.

"Этот документ утратил актуальность, — отметил член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. — НАТО уже находится на территории бывшего СССР. На смену ДОВСЕ должен прийти новый договор, но Запад на это не пойдет. Сейчас предотвратить расширение альянса на Восток Россия может лишь противопоставлением такой военной мощи, которую блок не сможет перемолоть. Они понимают только язык силы".

Следуя новым требованиям, Россия ограничила свои силы на северо-западном направлении (Псковская и Калининградская области), вывела вооружения из Молдавии и ратифицировала договор. НАТО же, напротив, включило в свой состав еще несколько бывших стран — участниц Организации Варшавского договора и прибалтийские государства, не вошедшие в ДОВСЕ. Кроме того, в Болгарии и Румынии появились базы США. Таким образом, суммарное количество обычных вооружений блока в Европе существенно выросло и перешагнуло все установленные лимиты.

"Тревожный сигнал"

Как ранее отметил глава МИД России Сергей Лавров, ситуация в мире кардинально изменилась и Россия в итоге осталась единственной страной, исполняющей ДОВСЕ. "Никто из членов НАТО не исполняет этот договор, и нам не хочется выглядеть, как будто мы участвуем в театре абсурда", — сказал Лавров, выступая на очередном заседании Совета Россия — НАТО в Осло.

© AP Photo / Polish Armed Forces General Command Танк во время учений НАТО в Польше © AP Photo / Polish Armed Forces General Command Танк во время учений НАТО в Польше

По мнению Ивашова, возрождать ДОВСЕ или разрабатывать новое соглашение о сокращении вооружений сегодня бессмысленно, поскольку европейские страны — участницы НАТО служат не более чем инструментом "силовой русофобской политики США". Это подтверждается тем фактом, что Объединенными силами альянса в Европе, как правило, командует американский генерал.

"Сейчас не самый лучший период в российско-американских и российско-европейских отношениях, чтобы запускать новый договор. Прежний умер и возрождению не подлежит. Можно взять оттуда какие-то принципы, ограничения по концентрации войск и тяжелой техники, но только после того, как европейцы станут более самостоятельными", — уверен Ивашов.

На созванной в июне 2007-го чрезвычайной конференции Россия предложила вписать в договор страны Прибалтики и сократить численность натовских вооружений, но согласовать эти поправки не удалось. Тогда президент страны Владимир Путин 13 июля 2007 года подписал указ о приостановлении Россией действия ДОВСЕ.

С этого момента Россия перестала сообщать партнерам по договору о перемещениях своей боевой техники и закрыла зарубежным инспекторам доступ в войска. Позже она вышла и из Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, чем вызвала обеспокоенность Франции, Германии и Польши. Министры иностранных дел в заявлении по итогам встречи "веймарского формата" назвали этот шаг "еще одним тревожным сигналом, посланным из Москвы".