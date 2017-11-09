Договор абсурда. Почему Россия больше не докладывает НАТО о своих танках

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Станавов. Танки, боевые бронированные машины, артиллерия калибра от 100 миллиметров, самолеты и ударные вертолеты. Документ об ограничении этих пяти видов вооружений в Европе и установлении безопасного военного баланса вступил в силу ровно 25 лет назад, 9 октября 1992-го.
Межблоковый паритет
Подписанный в 1990-м договор распределял количество вооружений и военной техники в Европе между Организацией Варшавского договора и НАТО. Каждому блоку разрешалось держать там не более 20 тысяч танков, 30 тысяч боевых бронированных машин, 20 тысяч артсистем, 6,8 тысячи боевых самолетов и две тысячи ударных вертолетов. На флангах количество боевой техники ограничивалось 4,7 тысячами танков, 5,9 тысячами бронемашин и шестью тысячами артиллерийских систем.
"Изначально ДОВСЕ предотвращал создание группировок для нанесения внезапного удара каждым из двух блоков, — рассказал РИА Новости президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. — Нас он устраивал не во всем. Там, где натовцы имели превосходство, например в корабельных группировках, они не шли на какие-либо ограничения. Кроме того, договором не охватывались крылатые ракеты морского и воздушного базирования. Со временем стала меняться политика в отношении России и обозначилась агрессивная сущность альянса во главе с США".
Россия в 1995 году сократила вооружения почти до лимита, но возникли проблемы с группировками на флангах. Отчасти помешала чеченская кампания, для которой на Северный Кавказ были стянуты дополнительные силы. Эти вопросы удалось решить к 1996 году, но вскоре появились другие.
Игра в одни ворота
Очередной пересмотр документа потребовался в конце 1990-х из-за вступления ряда стран Восточной Европы в НАТО. На территории суверенных государств запретили размещать боевую технику посторонних держав, а национальную квоту России еще немного "урезали". Что интересно, НАТО при этом оставило за собой право держать в Европе почти столько же вооружений, сколько было предусмотрено самой первой, "блоковой" версией договора.
Следуя новым требованиям, Россия ограничила свои силы на северо-западном направлении (Псковская и Калининградская области), вывела вооружения из Молдавии и ратифицировала договор. НАТО же, напротив, включило в свой состав еще несколько бывших стран — участниц Организации Варшавского договора и прибалтийские государства, не вошедшие в ДОВСЕ. Кроме того, в Болгарии и Румынии появились базы США. Таким образом, суммарное количество обычных вооружений блока в Европе существенно выросло и перешагнуло все установленные лимиты.
"Тревожный сигнал"
Как ранее отметил глава МИД России Сергей Лавров, ситуация в мире кардинально изменилась и Россия в итоге осталась единственной страной, исполняющей ДОВСЕ. "Никто из членов НАТО не исполняет этот договор, и нам не хочется выглядеть, как будто мы участвуем в театре абсурда", — сказал Лавров, выступая на очередном заседании Совета Россия — НАТО в Осло.
По мнению Ивашова, возрождать ДОВСЕ или разрабатывать новое соглашение о сокращении вооружений сегодня бессмысленно, поскольку европейские страны — участницы НАТО служат не более чем инструментом "силовой русофобской политики США". Это подтверждается тем фактом, что Объединенными силами альянса в Европе, как правило, командует американский генерал.
"Сейчас не самый лучший период в российско-американских и российско-европейских отношениях, чтобы запускать новый договор. Прежний умер и возрождению не подлежит. Можно взять оттуда какие-то принципы, ограничения по концентрации войск и тяжелой техники, но только после того, как европейцы станут более самостоятельными", — уверен Ивашов.
На созванной в июне 2007-го чрезвычайной конференции Россия предложила вписать в договор страны Прибалтики и сократить численность натовских вооружений, но согласовать эти поправки не удалось. Тогда президент страны Владимир Путин 13 июля 2007 года подписал указ о приостановлении Россией действия ДОВСЕ.
С этого момента Россия перестала сообщать партнерам по договору о перемещениях своей боевой техники и закрыла зарубежным инспекторам доступ в войска. Позже она вышла и из Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, чем вызвала обеспокоенность Франции, Германии и Польши. Министры иностранных дел в заявлении по итогам встречи "веймарского формата" назвали этот шаг "еще одним тревожным сигналом, посланным из Москвы".