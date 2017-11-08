Артиллеристы ЮВО за год участвовали в 180 учениях

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Артиллеристы на Северном Кавказе за год участвовали в 180 учениях, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В учениях были задействованы 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста-С", "Акация", оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", 122-мм самоходная гаубица "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град-М", "Ураган", "Торнадо-Г".
Отмечается, что интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях ракетных войск и артиллерии ЮВО возросла на 25% в сравнении с прошлым годом.