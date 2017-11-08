Аксенов не исключил, что в Крыму будут строить авианосцы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство авианосцев возможно в перспективе на керченском судостроительном заводе "Залив", сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

На встрече присутствовали журналисты из Греции, Италии, Словакии, Уганды.

"Судостроительный керченский завод "Залив" имеет самый большой док сухой в Российской Федерации, длиной 375 метров. Это позволяет строить все, вплоть до авианосцев. Возможно, и такие решения здесь будут приняты", — сказал Аксенов.

Судостроительный завод "Залив" находится в Керчи, является градообразующим предприятием и одним из крупнейших предприятий этой отрасли в Восточной Европе. Завод имеет две технологические линии постройки судов. Известен как строитель военных фрегатов. Расположен на берегу Керченского пролива, между двумя морями — Черным и Азовским, в защищенной от восточных ветров бухте. Занимает площадь более 140 гектаров.

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