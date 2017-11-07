Образец для продажи: зачем Индонезии новейший российский истребитель

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Андрей Станавов. Мощные турбореактивные двигатели, работающий по нескольким целям "дальнобойный" радар "Ирбис" и топовая авионика — переговоры о поставке российских истребителей поколения 4++ Су-35 Индонезии находятся в самом разгаре.

Старый партнер

Сообщалось о партии из 11 машин общей стоимостью порядка 1,14 миллиарда долларов. До этого Су-35 экспортировались только в Китай. "Король" ближнего воздушного боя должен обновить авиапарк Военно-воздушных сил Индонезии и вывести их на качественно новый уровень. Как с точки зрения технологичности, так и боеспособности. О том, почему эта сделка стратегически важна для обеих сторон и как она поможет Индонезии завоевать "превосходство в воздухе" — в материале РИА Новости.

Хотя в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) традиционно предпочитают не распространяться о крупных оружейных контрактах до их подписания, подготовка сделки по Су-35 уже давно ни для кого не новость. О том, что решение фактически принято, не раз писали российские и зарубежные СМИ, причем некоторые издания даже детально расписывали, как Индонезия будет расплачиваться с Россией за самолеты: сколько отдаст "живыми" деньгами, а сколько бартером. Сообщалось, что документ будет подписан до конца 2017-го.

Впрочем, с российской боевой авиатехникой индонезийцы уже неплохо знакомы. На вооружении ВВС страны имеется более десятка истребителей Су-27 и Су-30 в различных версиях. Начиная с 2004-го, их закупали у России мелкими партиями, по два-три самолета. Некоторые машины эксплуатируются около 13 лет и, возможно, уже скоро им потребуется замена.

"Нельзя же всю жизнь сидеть на старых самолетах, — отмечает заместитель директора российского Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. — Сейчас все их истребители оснащены радарами с параболической антенной. В сущности, это технология 1960-х. У Су-35 же не просто радар с пассивной фазированной антенной решеткой, а венец технологий на рынке РЛС".

Товар лицом

Если говорить утрированно, "тридцать пятый" представляет собой машину пятого поколения, "упакованную" в планер четвертого. Отсюда и маркировка 4++. Военное руководство Индонезии это отлично понимает, иначе вместо него заказало бы у России более крупную партию "спарок" Су-30. Они заметно дешевле, универсальнее, отлично освоены индонезийскими летчиками и неплохо закрывают свою нишу. Но страна пошла другим путем.

"Су-35, на мой взгляд, превосходит любую из имеющихся модификаций Су-30, — считает главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — У него другие двигатели и самый мощный из отечественных радиолокационный комплекс. С этим истребителем Индонезия резко нарастит свои возможности по сравнению с соседями. Таких машин в регионе ни у кого в ближайшее время не будет. Не думаю, что 11 самолетов изменят там баланс сил, но они одни существенно усилят индонезийские ВВС с точки зрения возможностей по обнаружению целей и ведению воздушного боя".

Американский журнал The National Interest ранее назвал Су-35С "возможно, лучшим в истории авиации истребителем ближнего боя". Особенность двигателей этого самолета АЛ-41Ф1С — возможность управления вектором тяги во всех ракурсах. Это позволяет машине быстро и практически без инерции менять направление движения, высоту и положение в пространстве.

"Реальные потребности в тяжелых истребителях у такой большой страны, как Индонезия, гораздо выше. По моим оценкам, им нужно от 48 до 96 таких машин. Как правило, подобные контракты не остаются одиночными, и эти договоренности для них, скорее всего, лишь первый шаг. Государства Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно "упаковываются" новыми системами, быстро растет военная мощь Китая", — сказал Макиенко РИА Новости.

Новейшая бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-СП2 способна автономно работать без спутников и связи с наземными службами. Именно такая будет использоваться на истребителе пятого поколения Т-50. Самая мощная в мире радиолокационная система "Ирбис" способна обнаруживать цели на расстоянии 400 километров, одновременно сопровождать до 30 воздушных и четырех наземных объектов, атакуя восемь наиболее опасных. Сегодня в составе ВКС России имеется более 60 истребителей этого типа, причем, по планам компании "Сухой", до конца 2017 года в строй встанут еще 10 таких машин.

Очевидно, индонезийцы будут покупать экспортную версию самолета с загрубленными тактико-техническими характеристиками. Причем, если Китай, заказывая Су-35, планировал поставить на них некоторое оборудование собственного производства, то вариант для Индонезии будет полностью российским. По мнению экспертов, страна, может быть, и хотела бы локализовать у себя производство этих машин, но не потянет финансово и технологически. Максимум, что она может себе позволить, — ремонт и техобслуживание.

"Сухой" пример заразителен

Многофункциональность и отличные боевые качества делают Су-35 привлекательным для многих зарубежных заказчиков. В частности, официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева ранее сообщила, что контракт на поставку этих машин в Объединенные Арабские Эмираты может быть подписан до конца 2017 года. Отмечалось, что речь может идти о нескольких десятках единиц.

Однако, даже если поставка новых самолетов в Индонезию успешно состоится, говорить о вытеснении Россией конкурентов с оружейного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона будет еще рано. Максимум — об удержании завоеванных позиций и сохранении присутствия. Кроме того, сделка может привлечь внимание соседних государств и вынудить их задуматься о модернизации собственных ВВС. Что для России, безусловно, выгодно.

"Я предполагаю, что следующий кандидат на покупку — Вьетнам, — отмечает Макиенко. — Они тоже "сидят" на Су-27 и Су-30М и для сохранения какого-то минимального баланса с огромными ВВС НОАК Вьетнаму пора уже инвестировать в более высокотехнологичные самолеты. Денег у вьетнамцев немного, но авиатехнику они понемногу покупают и потенциал наращивают".

При этом эксперт усомнился, что появление Су-35 у Индонезии подтолкнет к покупке таких самолетов Малайзию. Эта страна заинтересована в приобретении многоцелевых двухместных самолетов, способных эффективно работать как "по воздуху", так и "по земле". Поэтому "спарки" Су-30МКМ малайзийцам ближе. Есть интересное научное наблюдение, что азиатским летчикам чисто психологически комфортнее летать вдвоем, чем поодиночке.

Другое дело — легкие фронтовые истребители. Сейчас на вооружении ВВС Малайзии стоят МиГ-29, которые военные планируют заменить на машины аналогичного класса. Вопрос, на ком из крупнейших мировых экспортеров боевой авиатехники государство остановится, остается открытым.