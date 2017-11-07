Россия ведет переговоры о поставке истребителей Су-35 Индонезии

БАНГКОК, 7 ноя — РИА Новости. Россия ведет переговоры о поставках Индонезии истребителей Су-35, говорить о сроках подписания и возможной сумме контракта пока рано, сообщил РИА Новости во вторник заместитель гендиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

"Переговоры идут. Говорить о сроках и суммах пока преждевременно", — сказал он на выставке Thailand Defense & Security, отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли контракт на 11 истребителей стоимостью порядка 1,1 миллиарда долларов будет подписан в ноябре в Джакарте.

Ранее посол Индонезии в Москве Вахид Суприяди заявил РИА Новости, что Индонезия рассчитывает подписать контракт на поставку российских истребителей Су-35 до конца 2017 года. По его словам, предполагается поставка 11 самолетов.

Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на власти Индонезии, стоимость контракта составит 1,14 миллиарда долларов. Согласно данным агентства, в обмен власти Индонезии поставят России сырьевые товары на сумму 570 миллионов долларов, оставшаяся часть будет выплачена деньгами. Поставки самолетов будут осуществлены поэтапно через два года, сообщало агентство.

Выставка Thailand Defense & Security проходит с 6 по 9 ноября в Бангкоке.