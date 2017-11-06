В Воронеже у Ан-148 во время испытательного полета отказал двигатель

ВОРОНЕЖ, 6 ноя — РИА Новости. Первый испытательный полет очередного собранного по контракту с Минобороны самолета Ан-148 сборки воронежского авиационного завода (ВАСО) был прерван из-за отказа двигателя, сообщил в понедельник РИА Новости представитель предприятия.

"Один из двигателей самолета отказал. Это произошло сегодня во время испытательного полета самолета. Практически был это первый испытательный полет для этого самолета. Когда самолет строится, есть… статические испытания и летные. Вот это были первые летные испытания для этого самолета", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту были пять человек — все сотрудники предприятия. Как пояснил представитель ВАСО, на авиазаводе создана комиссия, которая будет выяснять причины инцидента и примет соответствующие меры.

"Это обычная рабочая ситуация. Ее не назовешь штатной, потому что двигатель отказал, но, поскольку это все произошло на момент испытания самолета, то есть — летные испытания, то они вполне предполагают вот эту всю историю… Самолет в штатном режиме сел, все живы, никто не пострадал", — добавил представитель авиазавода.

Он отметил, что ВАСО занимается окончательной сборкой самолета.

"Нам поставили двигатели — мы самолет построили. Но почему они отказали — это надо разбираться с предприятием поставщиком", — сказал собеседник агентства.

Согласно контракту с Минобороны, ВАСО в этом году должен передать министерству два самолета Ан-148. Один уже передан, второй планировалось передать до конца года. Сыграет ли роль в сроках передачи произошедший инцидент — представитель ВАСО не уточнил.

По его словам, в следующем году воронежский авиазавод должен передать Минобороны три Ан-148.

Минобороны РФ в 2013 году заключило контракт с Воронежским акционерным самолётостроительным обществом (ВАСО) на поставку самолётов Ан-148, в которых 70% агрегатов делалось в РФ, а 30% — на Украине. Госконтракт предусматривал поставку 15 самолетов в течение 2013-2017 годов. Общая сумма контракта составляла 18 миллиардов рублей. Первый самолет Ан-148-100Е (регистрационный номер РА-61718) был передан Минобороны РФ 6 декабря 2013 года.

Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 до 5 тысяч километров, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Крейсерская скорость составляет 800-870 километров в час. Региональные самолеты Ан-148 воронежского авиазавода с 2009 года эксплуатируются авиакомпаниями "Россия", СЛО "Россия", "Ангара", летными отрядами МЧС и Минобороны.