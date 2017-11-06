В Воронеже у Ан-148 во время испытательного полета отказал двигатель

ВОРОНЕЖ, 6 ноя — РИА Новости. Первый испытательный полет очередного собранного по контракту с Минобороны самолета Ан-148 сборки воронежского авиационного завода (ВАСО) был прерван из-за отказа двигателя, сообщил в понедельник РИА Новости представитель предприятия.
По его словам, на борту были пять человек — все сотрудники предприятия. Как пояснил представитель ВАСО, на авиазаводе создана комиссия, которая будет выяснять причины инцидента и примет соответствующие меры.
"Это обычная рабочая ситуация. Ее не назовешь штатной, потому что двигатель отказал, но, поскольку это все произошло на момент испытания самолета, то есть — летные испытания, то они вполне предполагают вот эту всю историю… Самолет в штатном режиме сел, все живы, никто не пострадал", — добавил представитель авиазавода.
Он отметил, что ВАСО занимается окончательной сборкой самолета.
"Нам поставили двигатели — мы самолет построили. Но почему они отказали — это надо разбираться с предприятием поставщиком", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в следующем году воронежский авиазавод должен передать Минобороны три Ан-148.
Минобороны РФ в 2013 году заключило контракт с Воронежским акционерным самолётостроительным обществом (ВАСО) на поставку самолётов Ан-148, в которых 70% агрегатов делалось в РФ, а 30% — на Украине. Госконтракт предусматривал поставку 15 самолетов в течение 2013-2017 годов. Общая сумма контракта составляла 18 миллиардов рублей. Первый самолет Ан-148-100Е (регистрационный номер РА-61718) был передан Минобороны РФ 6 декабря 2013 года.
Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 до 5 тысяч километров, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Крейсерская скорость составляет 800-870 километров в час. Региональные самолеты Ан-148 воронежского авиазавода с 2009 года эксплуатируются авиакомпаниями "Россия", СЛО "Россия", "Ангара", летными отрядами МЧС и Минобороны.