ЗВО получил самую большую в 2017 году партию новой техники связи

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Самая большая партия новой техники связи в этом году поступила в войска Западного военного округа (ЗВО) от российской оборонной промышленности, сообщает начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
КШМ Р-149АКШ-1 позволяет обеспечивать устойчивую связь с наземными командными пунктами и летательными аппаратами на месте и в движении на дальности до тысячи километров, а также устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы, пояснили в ЗВО.
Благодаря станции спутниковой связи Р-441-ЛМ можно поддерживать телефонную и телеграфную связь с материков, а станция Р-439-МД2 предназначена для обеспечения помехозащищенной телефонной связи и передачи данных в движении, а также для телефонов общего пользования, в том числе в режиме радиодоступа мобильных абонентов командно-штабных машин, добавили в пресс-службе.
Сейчас соединения и части связи ЗВО приступили к практической отработке задач с использованием новой техники, как в пунктах постоянной дислокации, так и входе проведения тактических занятий, говорится в сообщении.