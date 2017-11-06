ЗВО получил самую большую в 2017 году партию новой техники связи

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Самая большая партия новой техники связи в этом году поступила в войска Западного военного округа (ЗВО) от российской оборонной промышленности, сообщает начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"В войска Западного военного округа поступила самая большая партия новой техники связи в текущем году от российской оборонной промышленности, в частности, командно-штабные машины (КШМ) Р-149АКШ-1, новейшие станции спутниковой связи Р-439-МД2 и Р-441-ЛМ и другие образцы", — отметил Мугинов.

КШМ Р-149АКШ-1 позволяет обеспечивать устойчивую связь с наземными командными пунктами и летательными аппаратами на месте и в движении на дальности до тысячи километров, а также устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы, пояснили в ЗВО.

Благодаря станции спутниковой связи Р-441-ЛМ можно поддерживать телефонную и телеграфную связь с материков, а станция Р-439-МД2 предназначена для обеспечения помехозащищенной телефонной связи и передачи данных в движении, а также для телефонов общего пользования, в том числе в режиме радиодоступа мобильных абонентов командно-штабных машин, добавили в пресс-службе.

Сейчас соединения и части связи ЗВО приступили к практической отработке задач с использованием новой техники, как в пунктах постоянной дислокации, так и входе проведения тактических занятий, говорится в сообщении.