Морпехов Тихоокеанского флота подняли по тревоге в рамках проверки

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Соединение морской пехоты Тихоокеанского флота поднято по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота поднята по тревоге в учебных целях", — сказал Воскресенский.

"По вводным морские пехотинцы отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материальных средств и боекомплекта, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения. На полигоне военнослужащие отразят нападение условного противника, укрепят навыки ориентирования в незнакомых районах, а также отработают вопросы организации материально-технического обеспечения и комендантской службы", — сообщил Воскресенский.

Учения по плану внезапной проверки пройдут в несколько этапов. На первом этапе военные действуют в составе подразделений, далее — в составе соединения.

На завершающем этапе на полигонах "Бамбурово" и "Горностай" морпехи проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-80 по мишенным позициям, имитирующим технику и живую силу условного противника.