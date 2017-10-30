В Абхазии российские военные три месяца учились действовать в горах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 2,5 тысяч военнослужащих российской военной базы в Абхазии в течение трех месяцев совершенствовали навыки в условиях горно-лесистой местности в рамках занятий по боевой подготовке, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы российского Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Каждый военнослужащий соединения совершенствовал профессиональные навыки в условиях горно-лесистой и прибрежной местности в среднем в течение около трех месяцев", — сказал он, уточнив, что за это время они провели около 20 полевых выходов на разных полигонах, в том числе в Абхазии, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях.

В ходе занятий в полевых условиях мотострелки, танкисты и артиллеристы военной базы постоянно выполняли контрольные и боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники — орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ, новейших танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град", 120-миллиметров минометов и 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30.

Кроме того, в ходе полевых выходов личный состав соединения провел более 500 тактических занятий и учений по боевому слаживанию подразделений. Военные водители и механики-водители выполняли вождение боевых машин по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

Всего в мероприятиях боевой подготовки в полевых условиях принимали участие более 2,5 тысяч военнослужащих базы, были задействованы свыше 500 единиц военной техники.