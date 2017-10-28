Российские летчики отметили день армейской авиации на учениях в Армении

ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Пилоты российской военной авиабазы Южного военного округа в Армении отпраздновали отмечаемую 28 октября 69-ую годовщину создания армейской авиации на тактических учениях, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Летчики армейской авиации российской военной базы Южного военного округа в Армении отметили свою 69-ую годовщину в разведывательно-ударных и огневых контурах при поддержке с воздуха ротной тактической группы соединения в рамках итоговой проверки за летний период обучения", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, экипажи вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П выполнили одиночные полеты, отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач в интересах мотострелкового соединения, дислоцированного в Гюмрийском военном гарнизоне, на высотах от 300 до 2000 метров на различных скоростях. С воздуха они поддержали мотострелковые подразделения соединения, отразив атаку незаконных вооруженных формирований условного противника, действующих на высокогорном полигоне "Алагяз".

"Особенностью проводимых тактических учений стало участие в них впервые летчиков-штурманов выпускников 2017 года. Молодые лейтенанты, освоив летный курс пилотирования в высокогорной местности, с опытными пилотами совершили свой первый учебно-боевой вылет. В учениях было задействовано около 10 вертолётов, более 50 единиц военной техники и более 150 военнослужащих", — отмечается в сообщении.

Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме "Эребуни" в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в "Эребуни" частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри. В конце 2013 года в состав авиабазы вошла вертолетная эскадрилья. В декабре 2015 — феврале 2016 года из РФ были передислоцированы на аэродром "Эребуни" ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ.

Личный состав соединения, регулярно несет боевое дежурство в Объединенной системе ПВО государств-участников СНГ. В текущем учебном 2017 году летный состав авиабазы совершил более 1000 вылетов в дневное и ночное время суток в условиях высокогорья и принял участие в международных тактических учениях КСОР ОДКБ "Поиск и Взаимодействие —2017".