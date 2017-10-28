Российские летчики отметили день армейской авиации на учениях в Армении

ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Пилоты российской военной авиабазы Южного военного округа в Армении отпраздновали отмечаемую 28 октября 69-ую годовщину создания армейской авиации на тактических учениях, сообщили в пресс-службе ЮВО.
По информации пресс-службы, экипажи вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П выполнили одиночные полеты, отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач в интересах мотострелкового соединения, дислоцированного в Гюмрийском военном гарнизоне, на высотах от 300 до 2000 метров на различных скоростях. С воздуха они поддержали мотострелковые подразделения соединения, отразив атаку незаконных вооруженных формирований условного противника, действующих на высокогорном полигоне "Алагяз".
"Особенностью проводимых тактических учений стало участие в них впервые летчиков-штурманов выпускников 2017 года. Молодые лейтенанты, освоив летный курс пилотирования в высокогорной местности, с опытными пилотами совершили свой первый учебно-боевой вылет. В учениях было задействовано около 10 вертолётов, более 50 единиц военной техники и более 150 военнослужащих", — отмечается в сообщении.
Личный состав соединения, регулярно несет боевое дежурство в Объединенной системе ПВО государств-участников СНГ. В текущем учебном 2017 году летный состав авиабазы совершил более 1000 вылетов в дневное и ночное время суток в условиях высокогорья и принял участие в международных тактических учениях КСОР ОДКБ "Поиск и Взаимодействие —2017".