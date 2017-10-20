МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Тяжелая катушка, армейская рация на спине и винтовка через плечо — сгорбленная фигура мелькающего среди взрывов связиста многим знакома по военным фильмам и хронике. Двадцатого октября в России отмечается День военного связиста. И если в середине прошлого века по окопам тянули простые провода, то сегодня военные общаются по сотням защищенных радиоканалов, связываются через спутники и скачивают снимки вражеских позиций с разведывательных беспилотников. О том, как Российская армия от телефонных трубок перешла к идеологии сетецентрических войн, — в материале РИА Новости.

Сетевая философия

Первым концепцию сетецентрических войн применил Пентагон. Исходя из нее, командование и все подразделения на поле боя должны быть связаны единой информационной сетью, непрерывно обмениваться информацией и получать сведения о противнике. Этот подход ориентирован на повышение боевых возможностей в вооруженных конфликтах за счет достижения инфокоммуникационного превосходства.

Схожий принцип недавно лег и в основу развития Вооруженных сил России. Минобороны стремится максимально объединить возможности всех систем вооружения и отдельных боевых единиц, включая простого солдата. Наиболее технически оснащенными с этой точки зрения сегодня можно считать ВКС, РВСН, ВМФ, на вооружение которых встают мощные комплексы с автоматизированными системами управления (АСУ).

Новая идеология уже доказала свою эффективность в реальных боевых действиях: возможности российской группировки войск в Сирии повысили за счет объединения военных в сеть. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, благодаря новейшей экипировке "Ратник" спецназовцы мгновенно выдавали целеуказания для ударов авиации по объектам террористов, действуя с ней в одной связке.

"Ратник" стыкуется со средствами разведки и оснащен планшетным компьютером системы управления "Стрелец", на который в реальном времени стекается информация о боевой обстановке. Комплект уже массово поступает в войска и постоянно модернизируется. По оценкам специалистов, при оснащении мотострелковых подразделений новой экипировкой вероятность успешного выполнения боевых задач повышается в полтора-два раза.

Практически вся новая российская бронетехника, в том числе боевые машины пехоты и бронетранспортеры "Курганец-25", БТР "Бумеранг", бронеавтомобиль "Тайфун" и танк "Армата", оснащены передовыми программно-техническими комплексами, которые позволяют видеть всю оперативно-тактическую обстановку в режиме онлайн. Это позволяет экипажам взаимодействовать с командными пунктами и другими подразделениями в единой системе автоматизированного управления боем. Разработкой и производством таких систем занимаются предприятия Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК).

Дело техники

"Успех в вооруженной борьбе при этом достигается не за счет преимущества в численности и огневой мощи, а в результате превосходства в информационных возможностях, — ранее пояснял научный руководитель концерна "Созвездие" Василий Борисов. — За счет применения воинских формирований, которые рассредоточены на значительном расстоянии, удалены от командных пунктов и объединены в устойчивую информационно-коммуникативную сеть".

В основе сетецентрических войн — новейшие аппаратно-программные комплексы, способные быстро и надежно работать с большим объемом информации, в том числе в условиях мощных вражеских радиопомех.

К примеру, холдинг "Росэлектроника" проводит модернизацию радиостанций для командно-штабных машин автоматизированной системы управления тактического звена (АСУ ТЗ), ожидается, что после нее скорость передачи информации вырастет вдвое и достигнет 1024 кбит в секунду. Кроме того, новая станция позволяет изменять скорость передачи сигнала для каждой отдельной линии радиосети от 1,2 до 512 кбит в секунду — в зависимости от сценария боевых действий, метеоусловий и ландшафта.

Другим ярким подтверждением сетецентрического подхода является модернизированная навигационная система БИНС-СП2М для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), которая помогает интегрировать самолет с военной орбитальной группировкой и спутниками ГЛОНАСС.

Оснащение такой системой сделает новый истребитель более эффективным в рамках модели сетецентрической войны, требующей объединения воздушных, наземных и морских сил в единую сеть. Сейчас проектируются сразу несколько уникальных высокоинтеллектуальных комплексов для перспективных боевых самолетов и вертолетов. БИНС-СП2М может быть установлена не только на воздушной, но также на морской и наземной технике.

Защита от "хакеров"

Для беспилотников создается радиоэлектроника, посредством которой они смогут в режиме реального времени передавать голосовые сообщения, навигационные данные, изображения, а также текстовые диалоги/чаты и видео в HD-качестве на большие расстояния. Такая аппаратура "увяжет" беспилотные разведчики с автоматизированными системами управления боем.

Большие массивы информации могут транслироваться на десятки и даже сотни километров, причем если раньше беспилотники умели передавать данные только на "землю", то сейчас могут делиться ими и с другими крылатыми собратьями, в том числе вертолетами, самолетами и даже космическими аппаратами. Во всяком случае, так утверждают разработчики.

К сожалению, ахиллесовой пятой многих систем остается уязвимость к радиопомехам или перехвату. Противник постоянно ведет разведку каналов. У автоматизированных систем управления — бесконечное количество входов. Подобрав ключ, можно зайти в радиоканал и "взять управление на себя".

Чтобы враг не мог заглушить связь или, что еще хуже, к ней подключиться, инженеры разрабатывают сложные технологии защиты. Для этого в составе крупнейшего российского холдинга в радиоэлектронной отрасли "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") есть даже целый институт.

Придуманы специальные "шлюзы", которые защищают входы и выходы каналов с информацией из боевых единиц, чтобы противник не мог воздействовать на всю систему. Информация непрерывно мониторится, находится под постоянным техническим надзором, обеспечивается защита от съема информации и перехвата управления.