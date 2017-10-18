Артиллеристы ЮВО провели учения в Северной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Военнослужащие артиллерийского соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ингушетии, уничтожили командные пункты условного противника и подземные склады с боеприпасами на полигоне "Тарское" в Северной Осетии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В тактическом учении участвовали более 300 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники — артиллерийские установки большой мощности, 240-мм самоходные минометы "Тюльпан" и 203-мм самоходные пушки "Пион", которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.
"Артиллеристы вели огонь осколочно-фугасными минами и снарядами по заглубленным командным пунктам условного противника, подземным складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые недоступны для уничтожения другими орудиями наземной артиллерии", — сказал собеседник.
Координаты целей, а также данные стрельбы артиллеристы определяли с помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан", который на высоте свыше 1 тысячи метров вел разведку позиций условного противника.
Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Он является единственным в мире минометом такого калибра.
Самоходная пушка "Пион" предназначена для подавления и ликвидации пунктов управления войсками, живой силы противника, а также для разрушения бетонных, железобетонных и земляных укреплений, уничтожения дальнобойной артиллерии и пусковых установок тактических ракет и средств противоракетной обороны.
В российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
В России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
Практические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
Во время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
По легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
На террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
В рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
В рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
На полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
Для уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
Корабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.