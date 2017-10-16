Более 400 индийских военных примут участие в учениях "Индра-2017" в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт — РИА Новости. Более 430 индийских военных примут участие в российско-индийских учениях Индра-2017, которые пройдут 19-29 октября в России, заявили в минобороны страны в понедельник.

Учения "Индра" проводятся регулярно, но если ранее страны проводили отдельные учения по видам войск — "Индра-Неви", "АвиаИндра" и "Индра" (сухопутные силы), — то в этом году будет проведено одно с привлечением Россией сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей ВВО.

"2017 год обозначает важный рубеж, поскольку эти учения были усовершенствованы путем объединения трех видов войск (сухопутных сил, ВМС и ВВС), что сделает дополнительный акцент на важность объединенных видов войск в существующей мировой обстановке. Учения Индра-2017 укрепят взаимное доверие, оперативную совместимость и будут способствовать обмену лучшими практиками между вооруженными силами. Это станет знаменательным событием в истории индийско-российского оборонного взаимодействия", — говорится в пресс-релизе минобороны.

Со стороны Индии в учения примут участие 350 служащих сухопутных войск, 80 представителей ВВС страны, также Индия направит два самолета Ил-76, фрегат и корвет от ВМС. Россия задействует около тысячи военнослужащих, отмечается в пресс-релизе.

Представитель командования ВС Индии, генерал-лейтенант Сатиш Дуа в понедельник выступил с напутственными словом перед индийскими военными, отправляющимися на учения. Он отметил важность того факта, что учения позволят двум странами отработать контртеррористические операции в "многонациональном сценарии и межвидовом формате" — в рамках учений военные двух стран уничтожат террористическую угрозу по мандату ООН.