Под Оренбургом подняли по тревоге расчеты "Искандер-М"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Расчеты "Искандер-М" подняты по тревоге под Оренбургом в рамках контрольной проверки за летний период обучения, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
68.6%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.2%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.2%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Отмечается, что подразделения уже завершили все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и сейчас совершают марши на Тоцкий полигон, где в течение недели будут выполнять учебно-боевые задачи.
В пресс-службе добавили, что в ходе проверки комиссия оценит действия каждого военнослужащего при выполнении нормативов, проверит слаженность действий расчетов, их способность оперативно решать поставленные задачи.