Дежурные силы ПВО за неделю совершили 10 вылетов на перехват

Оперативно-тактическая авиация ЗВО в ходе двустороннего учения войск ПВО и авиации. Архивное фото

Оперативно-тактическая авиация ЗВО в ходе двустороннего учения войск ПВО и авиации. Архивное фото

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Дежурные силы ПВО РФ за неделю совершили 10 вылетов на перехват, нарушений воздушного пространства России не допущено, свидетельствуют данные инфографики, опубликованные в газете официального печатного органа Минобороны РФ.

Сообщается, что нарушений воздушного пространства России не допущено, при этом 10 вылетов на перехват совершили дежурные силы ПВО РФ за неделю.

По данным военного ведомства, за неделю 17 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ России, 10 кораблей вели разведку вдоль морских границ РФ.