Шойгу подвел итоги российско-белорусских учений "Запад-2017"

15:4410.10.2017
(обновлено: 15:48 10.10.2017)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" показали способность двух государств совместно обеспечивать военную безопасность, сообщил на совещании во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Цели учения "Запад-2017" достигнуты. Вооруженные силы России и Белоруссии показали высокую эффективность в обеспечении военной безопасности Союзного государства", — заявил Шойгу.
Он подчеркнул, что в ходе учений "продемонстрирована возросшая полевая, летная и морская выучка войск, а также способность двух государств совместно решать вопросы военной безопасности".
По словам министра, полученный опыт будет учтен при планировании мероприятий оперативной и боевой подготовки на предстоящий учебный год.
"В ходе маневров особое внимание уделялось вопросам совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней при планировании действий соединений и воинских частей объединенным командованием региональной группировки войск", — сказал Шойгу.
Он отметил, что в ходе учений были апробированы положения новых уставных документов вооруженных сил обеих стран.
"Еще раз подчеркну, что замысел учения, разработанный генеральными штабами вооруженных сил России и Белоруссии, носил сугубо оборонительный характер", — заявил министр обороны РФ. По его словам, учения "Запад-2017" стали беспрецедентными "по своей открытости".
"Его освещали 548 российских и иностранных журналистов, опубликовано около 16 тысяч материалов, более 5 тысяч из них — за рубежом. С информацией о ходе учения, размещенной министерством обороны в интернете, ознакомилось почти 12,5 миллиона человек", — сказал Шойгу.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран.
Как ранее сообщал Шойгу, за маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей.
В российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
В России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
Практические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
Во время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
По легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
На террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
В рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
В рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
На полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
Для уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
Корабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.