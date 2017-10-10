Шойгу подвел итоги российско-белорусских учений "Запад-2017"

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017. Архивное фото

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" показали способность двух государств совместно обеспечивать военную безопасность, сообщил на совещании во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Цели учения "Запад-2017" достигнуты. Вооруженные силы России и Белоруссии показали высокую эффективность в обеспечении военной безопасности Союзного государства", — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что в ходе учений "продемонстрирована возросшая полевая, летная и морская выучка войск, а также способность двух государств совместно решать вопросы военной безопасности".

По словам министра, полученный опыт будет учтен при планировании мероприятий оперативной и боевой подготовки на предстоящий учебный год.

"В ходе маневров особое внимание уделялось вопросам совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней при планировании действий соединений и воинских частей объединенным командованием региональной группировки войск", — сказал Шойгу.

Он отметил, что в ходе учений были апробированы положения новых уставных документов вооруженных сил обеих стран.

"Еще раз подчеркну, что замысел учения, разработанный генеральными штабами вооруженных сил России и Белоруссии, носил сугубо оборонительный характер", — заявил министр обороны РФ. По его словам, учения "Запад-2017" стали беспрецедентными "по своей открытости".

"Его освещали 548 российских и иностранных журналистов, опубликовано около 16 тысяч материалов, более 5 тысяч из них — за рубежом. С информацией о ходе учения, размещенной министерством обороны в интернете, ознакомилось почти 12,5 миллиона человек", — сказал Шойгу.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран.

Как ранее сообщал Шойгу, за маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей.