В Оренбуржье началась контрольная проверка войск

САМАРА, 9 окт — РИА Новости. Контрольная проверка войск с привлечением 4 тысяч военных началась в Оренбургской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В Оренбургской области началась контрольная проверка воинских частей и соединений Центрального военного округа за летний период обучения. В ней задействовано более 4 тысяч военнослужащих мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных и других подразделений", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в числе проверяемых дисциплин – огневая, тактическая, специальная, инженерная, физическая, военно-медицинская и другие виды подготовок. Одним из вопросов в ходе контрольной проверки станет выполнение некоторыми подразделениями нормативов по приведению в высшие степени боевой готовности. Также некоторые подразделения будут проверены на готовность к выполнению учебно-боевых задач.