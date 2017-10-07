Глава Главного ракетно-артиллерийского управления получил личный штандарт

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил штандарт начальника Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ генерал-лейтенанту Николаю Паршину.

Личные штандарты — это особо почетные знаки различия руководящих должностных лиц Вооруженных сил. Личный штандарт начальника ГРАУ Минобороны РФ утвержден впервые.

"В 2017 году день Главного артиллерийского управления (празднуется 10 октября) проходит в год 635-летия древнейшего рода войск — артиллерии. В своем развитии она прошла большой и славный путь от первого боевого опыта применения в 1382 году до превращения ее в главную огневую силу русской армии — "бога войны", — сказал Булгаков на торжественном мероприятии.

По его словам, артиллерия дала мощный стимул для прогресса фундаментальных и прикладных наук, а также совершенствования всей военной промышленности страны.

"Подобные достижения в области военной науки в дальнейшем способствовали выработке оптимальной идеологии в области систем вооружения, которые в начале XXI века приобрели принципиально новые качества за счет создания на основе новейших технологий сбалансированного комплекса огневых, ударных и обеспечивающих средств, отвечающих требованиям всепогодного функционирования в реальном масштабе времени", — отметил замминистра.

Он подчеркнул, что вклад Главного ракетно-артиллерийского управления в разгром фашистской Германии неоценим.

"Только в Великую Отечественную войну общая подача составила 150 тысяч вагонов вооружения, артиллерийских приборов и имущества и более 450 тысяч вагонов боеприпасов", — рассказал замминистра.