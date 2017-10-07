В Подмосковье прошли учебные стрельбы артиллеристов ЗВО

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые стрельбы из систем залпового огня "Град" и самоходных установок новейшей модификации 2С19М2 "Мста-С" на полигоне Головеньки в Московской области, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
Как сообщил Мугинов, целями для артиллерии стали полноразмерные макеты танков и бронетранспортеров условного противника. В боевых стрельбах приняли участие около 600 военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники.