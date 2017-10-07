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Безопасность

Прошиватели небес. Самые убойные отечественные зенитки

08:0007.10.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗПРК 2С6М1 Тунгуска на полигоне АлабиноЗПРК 2С6М1 Тунгуска на полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Оглушительный грохот сливающихся воедино выстрелов, звон разлетающихся гильз и метель трассирующих снарядов в небе — так выглядит залп четырехствольной зенитной пушечной установки "Шилка". Несмотря на агрессивную экспансию дальнобойных ракетных систем, старые добрые пушки не спешат списывать в запас — они до сих пор остаются смертельной угрозой для низколетящих самолетов и вертолетов, а также деморализующим фактором для живой силы противника. РИА Новости публикует подборку самых проверенных и грозных отечественных зенитных пушек.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗенитная самоходная установка "Шилка" на выставке вооружений Russian Expo Arms-2013
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Зенитная самоходная установка "Шилка" на выставке вооружений Russian Expo Arms-2013

Четыре ствола

Пожалуй, самой известной по художественным фильмам и публикациям в прессе зенитной самоходной установкой можно назвать ЗСУ-23-4 "Шилка", созданную еще в 60-х. Эти самоходки воевали на Ближнем Востоке, в Африке, во Вьетнаме, Афганистане и других точках земного шара. Чтобы не напороться на кинжальную очередь "Шилки", опытные пилоты старались не "ходить по головам" над колоннами и атаковали с больших высот, вынужденно подставляясь под зенитные ракеты.

Надежная как автомат Калашникова ЗСУ вооружена счетверенным 23-миллиметровым орудием АЗП-23 "Амур", которое при скорострельности 3400 выстрелов в минуту выпускает сплошной поток пушечного огня, навылет решетящего все, что попадает в зону радиусом 2,5 километра.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБойцы зенитной самоходной установки "Шилка" на позиции у города Катана в провинции Дамаск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы зенитной самоходной установки "Шилка" на позиции у города Катана в провинции Дамаск

Несмотря на то что основное предназначение ЗСУ-23-4 — это прикрытие сухопутных войск от низколетящих самолетов, во многих конфликтах из нее эффективно "отрабатывали" по живой силе, бронетранспортерам и автомобильной технике.

К примеру, в Афганистане у моджахедов не было авиации, поэтому советская армия в основном использовала "Шилку" по земле. Из машины вытаскивали радиоэлектронный комплекс для стрельбы по самолетам и на освободившееся место укладывали дополнительный боезапас на 2000 снарядов, тем самым увеличивая штатный вдвое.

© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкАртиллерийская установка "Шилка" Сибирского военного округа во время учений на полигоне Алабино
© РИА Новости / Александр Поляков
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Артиллерийская установка "Шилка" Сибирского военного округа во время учений на полигоне Алабино

Эта ЗСУ стала одной из первых отечественных установок, получивших радиолокационное "зрение" и прибор для расчета баллистики снарядов. Находить и сопровождать вражеские самолеты бортовая РЛС позволяет на дальности до 18 километров.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗенитная самоходная установка "Шилка"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитная самоходная установка "Шилка"

Заслуженная "Шилка" неоднократно модернизировалась и сменила множество модификаций, долго сохраняя престижный титул лучшей сухопутной зенитной установки, созданной после Второй мировой войны.  Ее главная "фишка" — феноменальная надежность пушек, отказы которых практически исключены.

"Карманная" зенитка

Убойная и неприхотливая буксируемая ЗУ-23-2 — еще один выдающийся образец вечного отечественного оружия, которое было разработано в 1960-х и завоевало популярность в разных армиях мира. Две спаренные пушки 2А14 выдают 2000 выстрелов в минуту и позволяют достаточно эффективно поражать низколетящие самолеты и вертолеты на дальностях до 2,5 километра.

© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкВоеннослужащие у зенитной установки ЗУ-23 во время военных учений в Ульяновской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Военнослужащие у зенитной установки ЗУ-23 во время военных учений в Ульяновской области

Она мобильна и удобна для развертывания, винтовые домкраты позволяют вывести уровень "в ноль" и стрелять хоть с 30-градусного склона. За это качество бойцы особенно ценили орудие в горных районах Афганистана и Чечни. В Афгане "Шилок" на всех не хватало, поэтому из легких спаренных зениток мотострелки эффектно накрывали отступающих моджахедов, крошили дувалы и автомобильную технику.

© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкВоеннослужащие стреляют из зенитной установки ЗУ-23 во время учений в Ульяновской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Военнослужащие стреляют из зенитной установки ЗУ-23 во время учений в Ульяновской области

Из-за небольшого веса "зушка" свободно буксируется любым армейским автомобилем или перевозится в кузове грузовика, при этом опытный расчет способен развернуть ее с колес "к бою" за 15 секунд. За счет простоты ремонтируется практически "на коленке" — стволы можно поменять за 20 секунд.

© РИА Новости / Николай СидоровПерейти в фотобанкБоец Народной милиции Луганской народной республики во время стрельбы из спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 в ходе тактических учений в Луганской области
© РИА Новости / Николай Сидоров
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Боец Народной милиции Луганской народной республики во время стрельбы из спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 в ходе тактических учений в Луганской области

Модернизированные версии пушек ЗУ-23/30М1 получили новые механизмы наведения, прицелы с подсветкой, лазерные дальномеры и тепловизоры, что сделало их еще более грозным оружием. Главное качество обновленных зениток — работа в связке в составе батарей. Простыми словами, оператор обстреливает цель из одной "ведущей" пушки, а еще три "ведомых", получив целеуказание,  открывают огонь автоматически.

Пять тысяч выстрелов в минуту

О разработке на смену "Шилке" новой самоходки советские инженеры задумались после того, как стало ясно: мощи 23-миллиметровых снарядов уже недостаточно для гарантированного уничтожения хорошо бронированных самолетов вроде американского штурмовика А-10 "Тандерболт".

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" на батальонно-тактических учениях береговых войск Балтийского флота в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" на батальонно-тактических учениях береговых войск Балтийского флота в Калининградской области

Чтобы восполнить это досадное упущение, в 1980-х годах на вооружение советской армии приняли ЗРПК 2С61 "Тунгуску", претерпевшую потом несколько модернизаций. Последняя версия самоходки  "Тунгуска-М1" совмещает в себе пушечное и ракетное (восемь зенитных управляемых ракет) вооружение с общим для них радиолокационно-приборным комплексом. Два автомата 2А38М калибром 30-миллиметров вместе выдают рекордные 5000 выстрелов в минуту и способны буквально разрезать летательный аппарат на части.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанкЗенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска" и БМП - 2 во время совместных стратегических учений "Запад-2017"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска" и БМП - 2 во время совместных стратегических учений "Запад-2017"

Кроме того, за счет стабилизации достигнута высокая точность наведения оружия и возможна стрельба на ходу. Ракеты же позволяют надежно "доставать" самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты на дистанциях до 10 километров.

© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" проходит по улицам Минска во время репетиции парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" проходит по улицам Минска во время репетиции парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Новейшие модификации "Тунгусок" оснащены тепловизионными и телевизионными каналами, автоматом сопровождения цели, а также уникальной станцией обнаружения и целеуказания, способной "увидеть" цель на высоте до шести километров. Сейчас "Тунгуски" стоят на вооружении российской армии вместе с "Шилками" и "Панцирями".

Накрыть "Панцирем"

Дальнейшим развитием "Тунгуски" стал зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего  радиуса действия "Панцирь-С1", принятый на вооружение в 2008 году. Эта система — последний рубеж обороны важнейших военных и гражданских объектов. В ее задачу входит уничтожение высокоточных боеприпасов и летательных аппаратов противника, которым удалось прорваться через зоны действия дальнобойных комплексов ПВО.

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"

Основное вооружение "Панциря-С1" — две пусковые установки с двенадцатью зенитными управляемыми ракетами 57Э6Е. Они способны уничтожать воздушные объекты на расстояниях от 1,2 до 20 километров на высотах от 15 метров до 15 километров. Их наведение может осуществляться практически без участия человека — комплекс сам "захватит" цель, а оператору остается лишь нажать на кнопку.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СА"
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СА"

Если же вражеский самолет или вертолет подобрался так близко, что вошел в зону прямой видимости, экипаж "Панциря" приводит в действие скорострельный спаренный зенитный автомат 2А38М калибра 30 миллиметров. Его эффективная дальность стрельбы — четыре километра, а скорострельность — пять тысяч выстрелов в минуту. Отстрелявшись, комплекс может быстро поменять свою позицию. Его штатным шасси является колесный КамАЗ-6560, способный разгоняться до 90 километров в час.

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1

В 2015 году на вооружение принят "Панцирь-С2" с улучшенными характеристиками, а годом спустя была завершена разработка "Панциря-СМ" — самой последней модификации комплекса. За счет применения новой многофункциональной станции прицеливания дальность поражения целей зенитной ракетой у этого варианта увеличена аж до 40 километров. Ожидается, что "Панцирь-СМ" будет принят в эксплуатацию до конца 2017 года.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 "Панцирь-С1" во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 "Панцирь-С1" во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
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