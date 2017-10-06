Новейший ледокол "Илья Муромец" оснастят двумя гидрографическими катерами

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Новейший ледокол "Илья Муромец", построенный для ВМФ России, будет оснащен двумя гидрографическими катерами, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Новейший ледокол "Илья Муромец", построенный для ВМФ России на предприятии "Адмиралтейские верфи", наряду с функциями ледокола, патрульного и буксирного судна сможет выполнять функцию гидрографического исследовательского судна. С этой целью он будет оснащен двумя новейшими гидрографическими катерами проекта 21961. Также на ледоколе "Илья Муромец" может быть размещена гидрометеорологическая лаборатория контейнерного типа. Работы по гидрографическим исследованиям морских районов смогут выполнять и с использованием многолучевого эхолота, который установлен на борту ледокола", — сказал Дыгало.

В нем отмечается, что малые гидрографические катера проекта 21961 доставлены в Санкт-Петербург на предприятие "Адмиралтейские верфи" и прошли все необходимые испытания. На борт ледокола "Илья Муромец" они будут установлены непосредственно перед убытием судна к постоянному месту дислокации на Северный флот.

Гидрографические катера проекта 21961, построенные на Рыбинском предприятии "Вымпел", предназначены для съемок рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах от 2 до 200 метров, доставки моряков, медиков и ремонтных бригад, малогабаритных грузов и продовольствия на береговые навигационные объекты. Катера способны действовать в морских районах с удалением от судна-носителя до 12 миль при волнении моря до 3 баллов. Катера оснащены соответствующим навигационно-гидрографическим оборудованием.

"Илья Муромец" 5 октября вышел на государственные испытания, которые продлятся 27 дней. В их ходе будут окончательно проверены все характеристики и системы ледокола. Это, в частности, касается работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.