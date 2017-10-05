Власти Кубани предложили создать Всероссийское казачье войско

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Власти Кубани предложили объединить казаков во всероссийское войско, заявил в ходе первого Всероссийского форума казачьих обществ, который в четверг проходит в Краснодаре, войсковой атаман Кубанского казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

В работе пленарного заседания первого Всероссийского форума казачьих обществ приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, полпред президента в ЦФО, председатель совета при президенте РФ по делам казачества Александр Беглов, губернатор края Вениамин Кондратьев, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

"Впервые за 27 лет собирается такой форум. Мы вместе должны выработать единый подход развития казачьих обществ, организации госслужбы, казачьего образования, формирования экономической базы казачьих обществ. Казаки – наиболее патриотически настроенная часть общества", — сказал в ходе своего выступления Долуда.

По его словам, важно, чтобы руководство страны в полную силу использовало потенциал казачества. Долуда предложил создать Всероссийское реестровое казачье войско.

Как отмечает пресс-служба администрации Кубани, в ходе форума, который пройдет 5-6 октября, запланировано проведение совета атаманов войсковых казачьих обществ, заседание совета при президенте РФ по делам казачества, совещание с председателями постоянных окружных комиссий совета и атаманами войсковых казачьих обществ.

По данным краевых властей, форум станет первым мероприятием федерального уровня с участием представителей всех 11 войсковых казачьих обществ, объединений казаков, представителей администрации президента и аппарата правительства, федеральных и региональных органов власти, отвечающих за реализацию Стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества.

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