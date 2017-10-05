РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Власти Кубани предложили создать Всероссийское казачье войско

16:1805.10.2017
080
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКубанские казаки. Архивное фотоКубанские казаки. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Власти Кубани предложили объединить казаков во всероссийское войско, заявил в ходе первого Всероссийского форума казачьих обществ, который в четверг проходит в Краснодаре, войсковой атаман Кубанского казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Вениамин Кондратьев: не было бы казаков — не было бы и нынешней Кубани

В работе пленарного заседания первого Всероссийского форума казачьих обществ приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, полпред президента в ЦФО, председатель совета при президенте РФ по делам казачества Александр Беглов, губернатор края Вениамин Кондратьев, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

"Впервые за 27 лет собирается такой форум. Мы вместе должны выработать единый подход развития казачьих обществ, организации госслужбы, казачьего образования, формирования экономической базы казачьих обществ. Казаки – наиболее патриотически настроенная часть общества", — сказал в ходе своего выступления Долуда.

По его словам, важно, чтобы руководство страны в полную силу использовало потенциал казачества. Долуда предложил создать Всероссийское реестровое казачье войско.

Как отмечает пресс-служба администрации Кубани, в ходе форума, который пройдет 5-6 октября, запланировано проведение совета атаманов войсковых казачьих обществ, заседание совета при президенте РФ по делам казачества, совещание с председателями постоянных окружных комиссий совета и атаманами войсковых казачьих обществ.

По данным краевых властей, форум станет первым мероприятием федерального уровня с участием представителей всех 11 войсковых казачьих обществ, объединений казаков, представителей администрации президента и аппарата правительства, федеральных и региональных органов власти, отвечающих за реализацию Стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена