В Минобороны РФ рассказали о роли радиоэлектронной разведки в конфликтах

ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 5 окт — РИА Новости. Работа специалистов радиоэлектронной разведки, которых готовят в стенах Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники, имеет исключительно важное значение для обеспечения безопасности государства, заявил в четверг статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии вручения училищу ордена Жукова.
"Информация, добытая ими, не раз становилась определяющей для принятия руководством страны важнейших решений в области обороны государства, способствовала успеху российского оружия в "горячих точках", — заявил замминистра.
Он добавил, что награждение училища орденом Жукова стало заслуженной оценкой напряженного и добросовестного труда всего коллектива, его вклада в повышение боеспособности Вооруженных сил и защиту национальных интересов России.
Замминистра обороны выразил уверенность, что одно из лучших военно-учебных заведений страны и на новом этапе своей истории "будет крепнуть и развиваться во имя процветания нашей Родины". Он пожелал курсантам, преподавателями и ветеранам крепкого здоровья и дальнейших успехов в учебе, ратном труде и подготовке военных кадров.