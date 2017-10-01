США и Дания выполнят наблюдательный полет над Россией с аэродрома Кубинка

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. США и Дания выполнят над Россией наблюдательный полет с аэродрома Кубинка, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В период со 2 по 7 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Дании выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Полет будет выполнен по согласованному маршруту, а российские специалисты на борту проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

По данным Минобороны, ОС-135Б не предназначен для применения какого-либо оружия. Самолет и установленные на нем аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты. Это "исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.