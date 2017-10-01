Отряд кораблей Северного флота вошел в Баренцево море

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота приступил к завершающему этапу похода и вошел в Баренцево море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи в Северном Ледовитом океане под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева приступил к завершающему этапу похода. Сегодня отряд во главе с флагманом – большим противолодочным кораблём "Североморск" обогнул с севера архипелаг Новая Земля и вошёл в Баренцево море", — сказал он.

По словам Серги, несколько дней назад экипаж большого десантного корабля "Кондопога", арктические мотострелки и морские пехотинцы провели операцию на побережье острова Голомянный архипелага Северная Земля. На остров с десантного корабля была высажена боевая группа на гусеничных транспортёрах, которая провела учение по захвату и уничтожению условных диверсантов, захвативших метеостанцию.

В настоящее время корабли и суда отряда продолжают движение в сторону главной базы Северного флота – Североморска, добавил Серга. За время арктического похода военные моряки прошли более 5 тысяч миль.